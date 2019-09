El índice de confianza del consumidor, medición mensual que conduce Fedesarrollo, tuvo en agosto su peor resultado desde noviembre pasado, y completó cinco meses en terreno negativo. Los colombianos están preocupados por el presente y el futuro de la economía, pero sobre todo por el entorno político, y ese estado de ánimo se agravó con el video de ‘Iván Márquez’ y sus secuaces, en el que anunciaron su regreso o, mejor, su continuación en las actividades criminales.

Pero esa percepción contrasta con algunas realidades de la economía que deben, si no llamar al optimismo, al menos encender luces de esperanza. Como suele suceder, es cuestión de mirar a veces el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. La economía colombiana tuvo un paupérrimo crecimiento en 2017, de apenas 1,4 %. El año pasado repuntó un tanto, hasta el 2,5 %. Y este año va mejor: crece al 3 % y, según la proyección oficial, puede acercarse al 3,5 % al terminar 2019.



Aunque no son guarismos para hacer fiesta, pues este país necesita crecer muy por encima del 4 %, se impone tener en cuenta el crecimiento proyectado por la Cepal en América Latina para este año, de apenas 0,5 %, lo que deja a Colombia como una honrosa y positiva excepción frente al mal rato que pasan Argentina, Brasil, México y varios vecinos más, para no hablar de Venezuela.



La industria nacional creció 3,5 % en el primer semestre, y al comercio le está yendo aún mejor: crece por encima del 6 %. El sector de obras civiles ha recuperado impulso: en 2018, a estas alturas del año caía 2,7 %, y este año va creciendo un 8,8 %, gracias en parte a que el Gobierno logró destrabar varios proyectos de infraestructura.



Otro síntoma es el aumento de la inversión, medida por los expertos como formación bruta de capital (FBK), algo así como la plata que nacionales y extranjeros meten en los negocios. La FBK cayó 3,2 % en 2017, en 2018 comenzó a recuperarse y en lo que va de 2019 crece a un alentador 4,3 %. Cierto alivio de la carga tributaria a pequeñas, medianas y grandes empresas en la ley de financiamiento aprobada en diciembre parece haber servido. Y eso sin resentir el recaudo tributario, que, según la Dian, subió 10,3 % en el primer semestre.



El consumo está creciendo 4,3 %, varias décimas más que el año pasado. ¿Por qué, entonces, va tan mal el índice de confianza de los consumidores? La más reciente encuesta Gallup Poll, de fines de agosto, ilustra la situación: si bien el 71 % de los entrevistados dijeron que las cosas en el país van empeorando, 54 % se declararon satisfechos con su estándar de vida y con lo que pueden comprar y hacer. Hay mucha preocupación por la situación del país, pero en el ámbito personal y familiar, las cosas se ven diferentes.



Al pesimismo general –más allá de la economía individual, que para muchos va mejor– contribuye, sin duda, la agresividad que ha alcanzado el debate político. La discusión constante de los grandes temas nacionales es sana para la democracia, pero cuando se basa en insultos, verdades a medias y flagrantes mentiras, como sucede desde hace años en Colombia, la gente termina asustándose. Y si a eso se suman las amenazas de un deterioro en el orden público, ese susto toma visos de terror.



Urge poner las cosas en perspectiva y, sin conformismos, valorar los síntomas de mejoría. Sin ir de maravilla, la economía camina mejor en 2019. Ojalá el entorno mundial, que se está poniendo feo, no marchite los brotes verdes que asoman en el país. Y ojalá también que el núcleo santista de la Corte Constitucional no consiga tumbar la ley de financiamiento porque, aparte de aumentar el pesimismo general, eso frenaría la inversión y el consumo, que van bien. Esperemos que el muy santista magistrado Alejandro Linares, ponente del fallo, no le haga ese daño al país.



MAURICIO VARGAS

