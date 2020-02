El pendiente verde

En 1993, cuando nació el Ministerio de Medio Ambiente, el entonces presidente César Gaviria dijo en una reunión con periodistas que “ojalá esta entidad no se limite a actuar como una ventanilla de permisos”. El ministerio, decía Gaviria, debía dedicarse a trazar, desarrollar y hacer cumplir una política ambiental integral y ambiciosa. Pasó lo primero, lo que el mandatario temía, y no lo segundo.

Prueba de ello es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la entidad –adscrita al Minambiente– que se encarga de otorgar los permisos para proyectos públicos y privados (carreteras, fábricas, desarrollo mineros y agrícolas, y muchos otros), suena mil veces más que el ministerio. El debate medioambiental criollo gira casi exclusivamente sobre licencias y permisos, y muy poco, casi nada, sobre las metas y los objetivos que es urgente definir y perseguir para que Colombia haga su parte en la batalla contra el cambio climático.



Es cierto que las potencias, lo mismo los Estados Unidos de Trump que la Rusia de Putin, en vez de hacer cada vez más hacen cada vez menos para atajar la catástrofe ambiental que amenaza el futuro de la humanidad. Pero eso no es excusa para que un país como el nuestro deje de hacer su tarea. Colombia está en mora de establecer una agenda ambiciosa y audaz, como la que han adoptado algunos países europeos, y determinar las labores que tanto el Gobierno (nacional, regional y local) como el sector privado, y la sociedad en su conjunto, deben desarrollar para contener los efectos del cambio climático.



Colombia produce y consume carbón, considerado uno de los combustibles fósiles más contaminantes y destructivos, en todo el proceso, desde su extracción hasta su combustión. Urge definir una fecha a partir de la cual dejemos de explotar y consumir ese mineral. Del mismo modo, hay que establecer un cronograma para ir abandonando los vehículos de gasolina, incluidos los diésel, en beneficio del gas natural (mucho menos contaminante), de los eléctricos y de alternativas como la bicicleta. No es posible en unos pocos años, pues hay considerables efectos económicos y sociales para tener en cuenta, pero sí en unas décadas. Eso implica no solo poner fechas, sino establecer el paso a paso y comenzar a cumplirlo.



De manera paralela, el Gobierno debe darle un renovado impulso al desarrollo de energías renovables. En unos cuantos años, España logró que cerca de la mitad de la energía eléctrica que consume provenga de esas actividades, con un destacado logro en cuanto a la energía eólica, que genera casi el 20 % del total. Y no es que las renovables (eólica, hidroeléctrica, solar) estén exentas de impacto ecológico, pero sin duda se trata de un daño muy inferior al que producen el carbón y el petróleo.



En materia de reciclaje, está todo por hacer. Muchos hogares en ciudades colombianas separan sus basuras según las recomendaciones de los ecologistas, pero en el proceso de recolección, esa selección de papel y cartón, vidrio, plástico, orgánico y otros restos casi siempre desaparece, con lo cual el esfuerzo de los hogares se pierde. Una decisión casi inmediata debe ser la que apunte a eliminar bolsas, vasos, cubiertos y pitillos plásticos a corto plazo.



Sembrar árboles, por millones, para fabricar oxígeno es otra tarea que el Gobierno debería impulsar a una escala gigante. El ejemplo de Barranquilla, que en escasos tres años está sembrando un cuarto de millón de árboles ya crecidos, muestra que sí se puede. El presidente Iván Duque debería asumir estas batallas como causa personal. Aparte de los evidentes beneficios para el medio ambiente, desde el punto de vista del liderazgo, le daría al mandatario una bandera y al Gobierno, una salida del marasmo en que parece inmerso.



MAURICIO VARGAS

