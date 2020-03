El médico loco

El doctor Didier Raoult tiene pinta de científico loco. De melena larga y canosa, ojos saltones y sonrisa pícara, es considerado una eminencia en los campos de la virología, la microbiología y las enfermedades infecciosas. Nacido en Dakar hace 68 años, pero radicado por décadas en el sur de Francia, combina su sabiduría con una actitud rebelde hacia el poder político, al que se enfrenta a menudo. Si las cosas siguen como van, puede convertirse en el personaje del año.

Gracias a su experiencia, lideró a distancia pruebas con centenares de ciudadanos chinos de Wuhan –foco mundial de la pandemia por covid-19, el tristemente célebre coronavirus– y en cuestión de días anunció en un video en redes sociales que una mezcla de hidroxicloroquina y azitromicina había frenado la neumonía e incluso sanado a numerosos enfermos graves en China y luego en Francia.



En medio del desespero por el veloz avance de los contagios, clínicas y autoridades del norte de Italia, y los ministerios de Salud de Francia y España, ya autorizaron el uso del tratamiento del doctor Raoult. Idéntica decisión adoptó Andrew Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, la zona más azotada por el coronavirus en Estados Unidos. Trump mencionó la hidroxicloroquina en rueda de prensa aunque, como suele ocurrirle, fue poco riguroso en la explicación.



En Colombia, la primera en dar un paso al frente fue la afamada clínica Valle del Lili, en Cali: el doctor Juan Diego Vélez, jefe de los servicios de infectología, aseguró hace pocos días que “este es el primer tratamiento que ha demostrado efectividad” contra el coronavirus. Ojo: el doctor Vélez pidió no automedicarse ni comprar esas medicinas en la farmacia porque eso puede generar escasez y afectar a quienes en verdad la necesitan. La mezcla de remedios –advirtió– solo debe ser para uso clínico.



Es temprano para cantar victoria y aún hay bastante debate entre los expertos. Pero tanto en China como en Francia e Italia, los resultados iniciales apuntan a que tres de cada cuatro enfermos graves –con neumonía y en peligro de muerte– salen adelante con la combinación de drogas del médico francés. La ventaja de las medicinas incluidas en la mezcla es que tienen décadas de producción en laboratorios del mundo: la azitromicina como antibiótico y la hidroxicloroquina para combatir la malaria y otras enfermedades infecciosas. Están en el mercado y sus efectos colaterales –por ejemplo, la arritmia en algunos pacientes– están establecidos e incluso pueden ser prevenidos.



No se trata de una vacuna para inmunizar a millones de personas. Tampoco es una droga milagro para aplicar a todos los contagiados con coronavirus. Pero si sigue dando resultado en enfermos graves, evitaría muchas muertes y reduciría muchísimo el impacto de la pandemia. Si el mundo no tuviera tanto afán y si no se tratara de circunstancias de excepcional urgencia –algo como una guerra planetaria–, lo correcto sería gastar años en ensayos, construir una amplia base de estadísticas, hacer pruebas y contrapruebas, antes de usar la terapia del doctor Raoult. Pero no hay tiempo. Y si la terapia funciona, “sería inmoral no usarla”, como ha dicho el médico francés.



El planeta enfrenta la mayor crisis sanitaria, económica y social en décadas. El caso del doctor Raoult enseña que no son tiempos normales, de modo que las soluciones de libro no son solución. Es también un mensaje para los burócratas de los ministerios en el país, en especial los que se niegan a usar mecanismos de emergencia como las reservas internacionales para paliar la crisis. A esos burócratas que solo conocen la pobreza por los boletines estadísticos hay que decirles que la casa se está inundando y que hace falta mucho más que sentarse a esperar que el agua se vaya por los sifones.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com