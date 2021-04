El huracán Petro

Es cierto que faltan 13 meses para la primera vuelta presidencial de 2022, y que desde hace mucho quien gana las encuestas a estas alturas no gana la Presidencia. De hecho, a estas alturas, el triunfador apenas asoma. Andrés Pastrana no pintaba como ganador en 1997, ni Álvaro Uribe en 2001, ni Juan Manuel Santos en 2009 ni en 2013, ni Iván Duque hace cuatro años, cuando apenas marcaba 1 %. Solo aparecía ganador Uribe, un año antes de obtener su reelección de 2006.

También es verdad que el sondeo de Invamer, del que Gustavo Petro sale victorioso, fue realizado en una de las peores semanas de la pandemia de covid-19, cuando regresaron los toques de queda y las cuarentenas estrictas, un nuevo golpe a millones de familias hartas de esta crisis sin fin y decepcionadas porque la vacunación –su esperanza un mes atrás– avanza a paso lento debido a la escasez de dosis que afecta a casi todo el planeta.



Y para rematar, la encuesta estuvo en campo mientras el Gobierno anunciaba una durísima reforma tributaria que –aunque saldrá del Congreso muy peluqueada y quizás sin nuevos tributos a la clase media, si es que no la hunden y desatan una grave crisis fiscal– fue como echarle gasolina a la candela. Con tanta rabia acumulada, Petro, que promueve la rabia, salió ganando.



Pero, aun con esas salvedades sobre lo favorable del ambiente para un líder incendiario como Petro, los resultados de la encuesta divulgada por ‘Semana’ impresionan: el exalcalde tiene una intención de voto del 38,3 % para la primera vuelta, muy por encima de sus competidores, incluido Sergio Fajardo, que antes le daba pelea y ahora cayó a 15,9 %. No solo gana en las clases populares (39,4 %) y media (37,6 %), sino en los estratos medio-alto y alto, donde alcanza 32,4 %, algo increíble. En segunda vuelta, Petro bate uno a uno a sus posibles adversarios por amplia ventaja.



Estos resultados asustan a muchos, y no solo a los corruptos, como ha dicho Petro, a quien ahora acompañan –gran ironía– algunos de los más connotados de la vieja política, y después de que él mismo –otra ironía– apareciera hace un tiempo en un video, mientras revisaba fajos con decenas de millones de pesos en efectivo, en una chuspa entregada por un amigo contratista.



Pero ese mismo susto no le conviene a Petro porque, a la larga, puede hacer que el péndulo que ahora se balancea de su lado regrese al lado contrario en vísperas de la votación. Antes de la divulgación de la encuesta de Invamer y a la vista de lo ocurrido en Ecuador con Andrés Arauz, el candidato de la izquierda populista del expresidente Rafael Correa, varios petristas advirtieron que su candidato debe tener cuidado de no repetir esa historia.



Meses antes de la primera vuelta, Arauz batía a todos en las encuestas, con un promedio de 34 % de intención de voto para primera vuelta. Los sondeos realizados entonces para la segunda vuelta también lo daban ganador, con hasta dos veces más votos que cualquiera de sus adversarios, igual que Petro ahora. Arauz ganó la primera vuelta el 7 de febrero: 32,7 % contra el candidato de centroderecha, el banquero Guillermo Lasso, quien apenas alcanzó 19,7 %. Dos meses después, Lasso volteó la tortilla y lo derrotó en la segunda ronda, 52,3 % a 47,6 %. Y todo por el susto al regreso de Correa al poder, en cabeza de su pupilo Arauz.



Una diferencia con Colombia son esos dos meses entre primera y segunda vuelta, pues aquí son apenas tres semanas, un lapso quizás corto para voltear la tortilla. Pero es comprensible que a los petristas les preocupe que el susto termine empujando a más de la mitad del electorado a votar por el otro candidato en la segunda vuelta. Faltan mucha pandemia, muchas vacunas y mucho susto para saber si el huracán Petro se disipa o arrasa con todo.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com