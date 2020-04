El drama de Bogotá

Días complicados vive la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues la pandemia del covid-19 ha golpeado la ciudad con más fiereza que a otras regiones. Con el 17,6 % de la población del país, el viernes en la mañana la capital llevaba el 41,2 % del total nacional de contagios y el 36,2 % de las muertes. Contrasta con Medellín y Barranquilla: con 7,8 % de la población, la capital paisa tiene el 5,8 % de los casos y solo el 0,9 % de las muertes. Con 4,2 % de la población, Barranquilla tiene el 1,9 % de los contagios y el 2,3 % de los fallecidos.

Es cierto que a Bogotá llegaron muchos de los viajeros que trajeron el virus al país. Pero, aun así, no tiene sentido que registre 213 contagios por millón de habitantes, tres veces más que Medellín (68 casos por millón de habitantes), y casi 9 muertes por millón de habitantes, 18 veces más que la capital antioqueña (0,5 decesos por millón de habitantes).



Solo a Cali le va tan mal como a Bogotá: con el 6 % de la población del país, suma el 13,3 % de los contagios y más del 16 % de las muertes. Comparado con los principales departamentos, el Distrito Capital vuelve a rajarse: Antioquia tiene el 13,2 % de la población del país, pero solo el 9,3 % de los casos y apenas el 1,4 % de los fallecidos. Con el 5,4 % de los habitantes del país, Atlántico solo suma el 2,7 % de los contagios, así como de las muertes.



Aunque al principio mostró liderazgo y habilidad para comunicar, al pasar los días su gestión frente a la crisis se enredó. El lunes, el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, desmintió las cifras de entrega de mercados a hogares necesitados de la capital. La alcaldesa había hablado de 1,7 millones, pero la página web del Distrito reconoció que solo eran 294.000. La alcaldesa infló la cantidad de mercados al sumar refrigerios para niños y ancianos. A manera de comparación, entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla han entregado de manera efectiva unos 600.000 mercados, más del doble, en una región que tiene un tercio de la población de Bogotá.



“En este proceso se ha notado la falta de experiencia administrativa de algunos funcionarios de la alcaldía”, me explicó el viernes un asesor del Distrito. “Los recursos están –agregó–, pero hay muchas trabas para que lleguen a quienes los necesitan”. Por eso –y porque los petristas, que detestan a la alcaldesa, andan muy activos– se han multiplicado las protestas que reclaman asistencia alimentaria.



Las cifras no son el fuerte de López. El columnista de ‘El Espectador’ David Yanovich le demostró que sus números de obreros de construcción y manufacturas que saldrían a trabajar el martes en el proceso de liberación paulatina para ciertas actividades no cuadran, y que aunque aumentarían el volumen de pasajeros de TransMilenio, no lo harían pasar del 35 % de ocupación que ella puso como tope. En vez de debatirlo todo, la alcaldesa debería impulsar y hasta subsidiar medios menos riesgosos que TransMilenio, desde bicicletas y taxis hasta Uber y similares. Y si quiere, negociar con el Gobierno una liberación más lenta para la capital: algo de eso asoma, por fortuna, en la carta que López le envió a Duque en la semana.



Comprendo que las cifras del coronavirus en Bogotá asusten a López. Pero sugerir, como ella hizo, que la cuarentena siga igual hasta que aparezca una vacuna es condenar al hambre a millones, más aún si su administración, no obstante tener los recursos, falla en la entrega de mercados. La alcaldesa tiene muchas virtudes y de seguro, si se dedica más a la gestión y menos a pelearle protagonismo al presidente Iván Duque, puede enderezar la plana y salir mejor librada que hasta ahora de uno de los mayores desafíos que gobernante capitalino alguno haya tenido que afrontar.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com