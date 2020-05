El ascenso al pico

Si hemos de creerles a los modelos matemáticos desarrollados para estudiar la pandemia del covid-19 país por país, en Colombia no estamos lejos del pico. Aparte del modelo de la universidad de Singapur que mencioné hace una semana (el último gráfico que vi de Colombia data del 27 de abril) y de un par de proyecciones más de universidades criollas a las que tuve acceso, un estudio del científico militar Isaac Ben-Israel publicado en Tel Aviv concluyó que la propagación del virus se frena y cae tras pasar 70 días desde que los contagios comienzan a extenderse en un país.

Para Colombia, eso nos lleva a algún momento de las siguientes dos semanas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, es menos optimista y habla de junio. Pero, de cualquier modo, las cifras de los días recientes nos muestran que el pico no está lejos: aunque sigue alto el número de casos nuevos por día (esta semana se movió entre 300 y más de 600, y los días por venir puede subir más), la buena noticia es que el número diario de contagiados que se recuperan está creciendo a más velocidad. En los siete primeros días de mayo, los nuevos contagios confirmados crecieron al 5 % diario, mientras que los pacientes recuperados aumentaron casi al 7 % por jornada.



Que crezcan más rápido los curados confirmados que los contagios detectados es una señal alentadora. Como también lo es que apenas haya 120 pacientes en cuidados intensivos (poco más del 1 % del total de contagios), de modo que las UCI tienen aún más de 2.000 camas disponibles. En Italia y España, y en Nueva York, con muchas más camas UCI por habitante que Colombia, hubo momentos en que esos servicios colapsaron.



También es indicativo que, al crecer las muertes al 4,3 % diario, aumenten menos que los nuevos contagios y mucho menos que los pacientes recuperados. En países muy golpeados, como Estados Unidos, Italia, España, Francia o el Reino Unido, al acercarse el pico, las muertes por cada millón de habitantes se sumaban en cientos. En países de nuestra región, a donde el virus llegó al tiempo que a Colombia, la tasa de decesos por cada millón de habitantes era este jueves de 94 en Ecuador, de 47 en Perú, de 41 en Brasil, de 21 en México y de 15 en Chile, mientras que en Colombia era de 8, solo un poco mayor que la de Argentina.



Hay días en que el total de nuevos casos diarios asusta. Se debe al avance natural de la pandemia, pero también a que el país hace el doble de pruebas que hace un mes y, sobre todo, a que ahora las pruebas se multiplican en los focos del contagio. Si aparece cierto número de positivos en una comunidad (un barrio, una cárcel, una instalación militar o de policía), en pocas horas las autoridades sanitarias hacen decenas de pruebas en el entorno, para ubicar más infectados, y aislarlos y acordonar el foco. Así ha ocurrido con la cárcel de Villavicencio, o en barrios de Soledad (Atlántico) o La Dorada (Caldas).



La propagación del virus en el país no ha sido uniforme en todas las regiones. Unos 800 municipios no han presentado casos, a pesar de que personas con fiebre y otros síntomas han sido testeadas allí. Eso también es positivo: es más fácil controlar una pandemia con focos definidos que si los casos están repartidos por doquier.



Pero, no obstante estos síntomas alentadores, no hay que olvidar que la pandemia está aquí, y que bajar la guardia y confiarse sería lo peor. En los países que, confirmando la curva que había predicho la universidad de Singapur, se acercan al fin de la crisis hay días de duros pero pasajeros rebrotes, pues la caída de los casos nuevos no es lineal. Es previsible que aquí también haya rebrotes cuando la curva colombiana empiece claramente a caer, a mediados o fines de junio, antes de que en julio veamos –ojalá– un nuevo amanecer.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com