Dolor y verdad

En contraste con los ríos de tinta y labia –cargados de oportunismo barato– que han corrido a raíz de la doble tragedia que enluta a la familia de Jorge Enrique Pizano, quien fue ‘controller’ del consorcio Ruta del Sol II –integrado por Odebrecht y Corficolombiana–, fallecido hace pocas semanas y cuyo hijo, Alejandro Pizano, murió envenenado en extrañísimas circunstancias el domingo 11, me conmovió el comunicado de las tres mujeres que les sobreviven: Inés Elvira, la viuda del exfuncionario, y sus dos hijas, Juanita y María Carolina.

“No vamos a dar ninguna declaración sobre temas judiciales debido a que Jorge Enrique entregó los documentos a las entidades correspondientes y nosotros, su familia, no tenemos absolutamente nada más que aportar. En cuanto al motivo de la muerte de Jorge Enrique, estamos esperando los resultados de la investigación que están realizando las autoridades competentes. En el caso de la muerte de Alejandro, estamos esperando los resultados de la investigación que lleva a cabo Medicina Legal junto con la Fiscalía”, dicen antes de advertir que “necesitamos completo respeto por nuestra dolorosa situación, por lo que pedimos que esta no sea utilizada en ámbitos como la política”.



Agregan que su esposo y padre no entregó documentos sobre el caso a “figuras públicas de índole meramente política”, una alusión que la revista ‘Semana’ interpreta como dirigida al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien el miércoles aseguró estar en posesión de papeles que Pizano le habría dado a un asistente legislativo del excandidato presidencial y hoy senador.



En medio de su dolor, ellas dieron un ejemplo de entereza a un país donde su doble pérdida despertó lo peor del amarillismo periodístico y lo más bajo del aprovechamiento político, y desató una ola de acusaciones –muchas de ellas sin la más mínima prueba– que tienen que haber caído como sal en la herida de la afligida familia. Como los Pizano y la gran mayoría de los colombianos, espero que las investigaciones lleguen hasta el final, caiga quien caiga, no solo en cuanto a la muerte de Pizano y su hijo, sino en lo referente al escándalo de Odebrecht, sobre el que, por más de dos años, he escrito numerosas columnas pidiendo justamente eso: la verdad.



Entiendo bien que, en su estrategia metódica y sistemática de desprestigiar el establecimiento político y económico, a Petro le resulte de gran utilidad convertir en bandera las denuncias que Pizano dejó como legado y, en esa medida, me imagino que le importa un bledo lo que piense y sienta la atribulada familia. Él simplemente saca provecho y usa los micrófonos que los medios le ofrecen –a veces sin siquiera repreguntarle– para hacer sinuosas acusaciones de asesinato sin presentar el menor indicio, no digamos prueba. No afirmo que esté bien. Al contrario: me horroriza ese juego. Pero es la nueva política, la que en estos tiempos usan sin el menor recato los populistas de izquierda y los de derecha, Trump lo mismo que Maduro, Podemos en España lo mismo que Bolsonaro en Brasil.



Claro que muchos sectores del establecimiento se merecen la palera que a diario reciben –incluso si en muchos casos pagan justos por pecadores– por la forma como la clase dirigente se ha dejado permear por la corrupción. Pero, ojo, que quienes desde la izquierda populista han aprovechado esos escándalos para hacerse con el poder han resultado tan corruptos o más que aquellos a quienes derrotaron. Y si no me creen, denle una mirada a la Venezuela de Chávez y Maduro, a lo que pasó con Lula en Brasil o al escándalo de las coimas en la Argentina de los Kirchner. No vaya y sea que aquí repitamos el mismo libreto: salir de Guatemala para caer en Guatepeor.



MAURICIO VARGAS

