Desconcierto

Tras su explosivo arranque en la provincia de Wuhan, en China, el año pasado, y mientras asolaba Europa, donde lleva cerca de 200.000 muertos, la pandemia del covid-19 atravesó el Atlántico en febrero. Durante las primeras semanas, en América los números subieron con lentitud: varios países –entre ellos Colombia– impusieron severas cuarentenas para ralentizar el avance del coronavirus y evitar que semejante mortandad se repitiera en estos lares.

Quizás por eso, el virus empezó con timidez a este lado del océano. Luego adquirió fuerza, y ya deja 80.000 muertos en Suramérica –casi 3.000 en Colombia–, 128.000 en Estados Unidos y 25.000 en México. Desconcierta a los epidemiólogos que mientras en Europa la curva de nuevos contagios diarios tocó techo entre 70 y 80 días después de los primeros casos, y a partir de entonces comenzó a caer, en tierras americanas vamos para 120 días desde los primeros contagios, y muchas de las curvas –incluida la de Colombia– aún van en ascenso.



Fallaron los modelos que trataron de aplicar acá las curvas europeas. También fallaron los pronósticos más catastróficos, que auguraban para Colombia, aun con cuarentena, entre 5.000 y 10.000 muertos para inicios de mayo: estamos a fines de junio y, por fortuna, todavía no alcanzamos esos niveles. Como me dijo un amigo hace pocos días: “En materia de predicciones, los epidemiólogos están haciendo quedar bien a los meteorólogos”. No es su culpa: el virus es muy nuevo y tiene gran cantidad de facetas desconocidas.



Las explicaciones para el descache de los pronósticos son variadas. En América latina, quizás las altas tasas de desnutrición frente a las de Europa hayan favorecido que el virus penetre mucho más, antes de tocar techo. Pero eso no explica la persistencia de la pandemia en Estados Unidos, donde tal vez las razones radiquen en la falta de una política consistente del Gobierno. Si hay indisciplina social en Colombia, donde el presidente Iván Duque, así como gobernadores y alcaldes, repite a diario las consignas de restricción y autocuidado, qué tal en Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump y muchos gobernadores primero minimizaron la amenaza y luego la trataron con una ligereza rayana en lo criminal.



Otra hipótesis que barajan los epidemiólogos es que una mutación del virus haya hecho que la pandemia que llegó a América penetre mucho más en la población antes de debilitarse, aunque con una menor capacidad de muerte. Sobre esto último, mientras que en Europa la mortalidad promedio estuvo cerca del 8 % sobre los casos confirmados (con países como Italia y Francia en el 15 %), en Suramérica la letalidad ha sido del 3,9 % sobre los contagios probados, con Colombia más abajo (3,3 %).



En Europa, varios países hicieron muestreos aleatorios a la población para establecer qué porcentaje estaba o había estado contagiado. Cuando los resultados dieron entre el 8 y el 12 %, la curva dobló el pico y comenzó a bajar. En el estado de Nueva York –muy golpeado, aunque ahora va mejor–, pruebas similares alcanzaron entre el 20 y el 25 % en momentos en que la curva comenzó a caer. En Suramérica, datos iniciales indican que para que la curva baje, hace falta que se contagie entre el 30 y el 35 %. En esto, reitero, es probable que pese el tema de desnutrición.



Lo anterior aún es hipótesis. Lo único cierto es que en América latina, llegar al pico ha tardado mucho más. En Chile y Perú, donde la pandemia ha dejado cinco veces más muertes por millón de habitantes que en Colombia, los datos indican que la curva por fin comenzó a bajar: llegaron a 7.000 y hasta 8.000 casos nuevos diarios, y ahora descendieron a 4.000. Aquí rondamos ya los 4.000: ¿nos hará falta llegar mucho más arriba? Confiemos en que nos vaya mejor.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com