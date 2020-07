Cuidados intensivos

Barranquilla y Cartagena, las ciudades con las cifras más aterradoras de la pandemia de covid-19 el mes pasado, confirmaron esta semana su mejoría, al igual que el Atlántico, al reducir sus nuevos casos diarios a la mitad de lo que eran en junio, y sus muertes por día, a una cuarta parte. La ocupación de sus camas UCI también cayó, del 95 % de fines de junio al muy tranquilizador 65 % que marcó esta semana. Pero esta zona fue la única con buenas noticias.

Lo de Bogotá es crítico: no obstante haber sumado a las volandas 400 camas UCI este mes, el flujo de enfermos no cesa, y el viernes en la mañana quedaban disponibles 118 unidades. Nuevas camas están previstas para agosto, pero como los pacientes que llegan a las UCI vienen creciendo a razón de 200 por semana, el riesgo de colapso es muy alto. Con 1.809 camas, Bogotá tiene 231 por millón de habitantes. Para sobrevivir a lo más duro, Barranquilla necesitó 370 camas UCI por millón de habitantes. A la capital del país se le hizo tarde.



En Medellín, los nuevos casos diarios pasaron de menos de 100 en junio a rozar los 700 esta semana. Entre el sábado 18 y el viernes 24 en la mañana, un centenar de pacientes llegaron a las UCI. Si esta semana ese flujo se mantiene, serán copadas las 80 camas que quedaban disponibles el viernes, así como parte de las 40 que la alcaldía espera activar antes de fin de mes. El alcalde Daniel Quintero sostiene que cuenta con casi 700 camas (270 por millón de habitantes), pero la web oficial del Minsalud solo le reconoce operativas unas 635: si esta es la cifra correcta, la ciudad está en gravísimo peligro.



En Cali, hace una semana el sistema lucía mejor preparado. Con más de 700 camas UCI –290 por millón de habitantes–, no había superado el 88 % de ocupación. Pero tras el acelerón de casos nuevos (unos 400 diarios esta semana), la ocupación subió a 93 % y el viernes solo había 45 camas disponibles mientras la alcaldía buscaba activar de urgencia 25 más. Necesitará sumar 150 para acercarse a las 370 camas UCI por millón de habitantes que salvaron a Barranquilla en el pico de junio.



Entre las demás capitales, Manizales parece la mejor preparada: 172 camas para su medio millón de habitantes (un promedio de 344 por millón). Lo contrario ocurre con Pereira, que tiene apenas 103 camas para sus 600.000 habitantes (unas 170 por millón): por ahora, en Risaralda la pandemia no se ha acelerado, algo que las autoridades deben aprovechar para aumentar la capacidad de UCI antes del previsible subidón de casos.



Bucaramanga no ha sido hasta ahora muy golpeada, pero su ritmo de contagios aumentó esta semana. Cuenta con 157 camas, equivalentes a 261 por millón de habitantes. Por ahora parece suficiente, pero no lo será si se disparan los casos nuevos. Su vecina Cúcuta estaba más débil: tenía casi las mismas camas UCI que Bucaramanga, pero debe sumarles a sus 650.000 habitantes, unos 120.000 venezolanos que han buscado refugio allí. El jueves activó 20 camas, una cantidad que tendrá que aumentar en las semanas por venir.



Lo de Cauca asusta: 102 camas para millón y medio de habitantes, una de las más bajas capacidades UCI del país. Nariño está ligeramente mejor, con 105 camas por millón de habitantes, pero muy lejos de lo que necesita. Sucre llegó a tener copadas sus UCI, pero la rápida activación de 45 unidades le dio un respiro esta semana. Necesitará más. Córdoba va mejor, con casi 400 camas UCI (220 por millón de habitantes), aunque deberá sumar pronto nuevas unidades. Aparte de Bogotá y Medellín, son muchas las alarmas encendidas en el país. Ojalá al Minsalud, y a los alcaldes y gobernadores, les alcancen el tiempo y los recursos para que el sistema, que está literalmente en cuidados intensivos, aguante.



