¿Cuánto falta?

En pocos días, Colombia completará cinco meses desde las primeras medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19. La pesadilla ha durado más de lo que indicaban, a fines de abril, las proyecciones de varios centros de investigación en el mundo. La estrategia de cuarentena temprana ha tenido sus más y sus menos. Lo positivo ha sido ralentizar la velocidad de los contagios para que las ciudades tuvieran tiempo de fortalecer sus sistemas de salud, en especial en el aumento de camas de cuidados intensivos: eso ha salvado vidas. Lo negativo es que, al aplanar la curva al inicio, la cuarentena se alargó y ha golpeado por más tiempo la economía y el empleo.

Quienes juzgan solo por los días recientes sostienen que Colombia está entre los peores países del mundo, con altas tasas de contagio y de mortalidad. Pero el análisis de la pandemia no debe basarse en una foto: es, más bien, una película, un proceso largo. Colombia hace muchas más pruebas y por eso detecta más contagios: hace más del doble que Argentina, casi el doble que México y más que todos los países latinoamericanos, salvo Brasil y Perú. Ocupa el puesto 17 entre las naciones del planeta con más decesos por millón de habitantes. Pero hay varios países acusados de esconder fallecidos, empezando por Rusia y siguiendo con Irán, Venezuela y un largo etcétera.



Nada de eso es consuelo: el coronavirus nos ha sacudido con fuerza, tanto la salud como el bolsillo. Por fortuna, el sistema hospitalario no ha colapsado –como sí colapsó en decenas de países– y las camas UCI han alcanzado. ¿Cuánto más va a durar la pandemia? Para calcularlo hay que entender que su dinámica ha sido regional. Primero atacó a Cartagena y Barranquilla, ciudades donde los casos han caído a una sexta parte frente al pico de junio, la mortalidad es casi nula y el final luce cerca. A Bogotá, a Cali y el Valle las atacó a ritmo medio durante mayo y junio, para dispararse en julio y agosto. Bogotá pasó de 500 casos nuevos diarios promedio en junio a 3.600 ahora, aunque con tendencia a estabilizarse.



Con pocas decenas de nuevos casos diarios en junio, Medellín parecía a salvo. Pero a mediados de julio pasó de los 300 contagios por día, y en agosto anda por encima de mil. Casi no tuvo muertes hasta inicios de julio, pero en poco más de un mes ha sumado unas 500. Santander va por el mismo camino: a fines de junio apenas contaba 25 casos nuevos al día, y ahora ronda los 500. Otras ciudades como Cúcuta y departamentos como Córdoba y Sucre vieron trepar casos nuevos y muertes entre julio y agosto.



Si los cálculos de los epidemiólogos son correctos, Bogotá empezará a bajar a fin de mes, pues el porcentaje de la población infectada –y por lo tanto inmunizada– se acerca en los muestreos aleatorios al 35 %, la cifra que, según lo observado, marca el techo. Al bajar Bogotá, que representa un tercio de los casos del país, las cifras nacionales tenderán también a la baja.



A Medellín aún le falta, pues comenzó más tarde el ascenso. Su alcalde, Daniel Quintero, pensó con el deseo a inicios de agosto, cuando corrió a decir que el pico ya había pasado: una semana después batió la marca de casos nuevos diarios, con 1.613, y llegó a 30 decesos en una sola jornada. Las proyecciones de Minsalud prevén que Medellín solo empiece a mejorar en unas cuantas semanas. Para septiembre es posible imaginar a Barranquilla y a Cartagena en la nueva normalidad; y para inicios de octubre, a Bogotá y a Cali con muchas menos restricciones, y a Medellín, en la misma ruta aunque más atrás. Si no hay rebrotes como los de Europa, habrá una Navidad más tranquila, con la esperanza de tener, en los primeros meses del nuevo año, la vacuna al alcance. Todo esto si el virus no nos da nuevas sorpresas.



MAURICIO VARGAS

