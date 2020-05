Contagios, sí; muertes, no

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró el jueves que las medidas de relajación de la cuarentena dictadas por el presidente Iván Duque duplicaron los contagios de coronavirus en 15 días. Es cierto que, en mayo, mientras el Gobierno liberaba sectores como la construcción, los nuevos contagios diarios pasaron de promedios de 500 a más de mil, aunque no en 15 días sino en 25. Pero, ojo, en abril, con cuarentena severa, ese mismo promedio no se dobló, sino que se cuadruplicó, al pasar de unos 100 casos nuevos diarios a rondar los 400. Si aplicamos el ligero criterio estadístico de la alcaldesa, debemos decir que la cuarentena estricta multiplicó por cuatro los casos y la cuarentena relajada, solo por dos.

La cuarentena no tiene por objeto desaparecer los contagios –algo a todas luces imposible–, sino frenar la velocidad de su crecimiento para evitar un gran pico de casos graves que colapse los hospitales y, de paso, multiplique las muertes. Pero, a la vez, para no elevar más el desempleo –que para abril llegó a 19,8 %–, es necesario, paso a paso y con protocolos adecuados, relajar las restricciones de la vida económica. No se trata de salvar a unos miles del virus para matar a cientos de miles de hambre. Esto requiere equilibrio.



De hecho, que la población se contagie a un ritmo medio y sin que se disparen los ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) ni las muertes es el objetivo, al menos mientras aparece una vacuna. Los estudios han demostrado que, como ocurre con otros virus, la inmensa mayoría de los contagiados generan anticuerpos que, superada la fase de infección, los protegen contra el coronavirus hacia el futuro. Si una porción significativa de la población se contagia y genera defensas, el país queda razonablemente inmunizado contra nuevas olas del virus.



La alcaldesa también sugirió que relajar la cuarentena había acelerado las muertes. Es falso. En abril, con cuarentena estricta, las muertes se multiplicaron por 15. En mayo, con cuarentena relajada, se multiplicaron por tres. Repito: esa no es la forma de valorar las cifras. Toda muerte es dolorosa, pero en la batalla contra la pandemia, Colombia ha tenido razonable éxito en contener los decesos. Mientras los contagios que terminan en muerte alcanzan 18 % en Francia, 14 % en Italia, 11 % en México y casi 6 % en Estados Unidos, en Colombia llegan solo a 3,2 %. En muertes por cada millón de habitantes, esta semana Perú registraba 128; México, 71; Chile, 47, y Colombia, muchísimas menos: 16,6.



El otro debate es cómo va la ocupación de las UCI, pues –insisto– el objetivo central es evitar que se desborden. Al empezar la crisis, el país tenía 5.500 camas UCI, más de 3.300 de ellas ocupadas. Gobierno Nacional y autoridades regionales han agregado 600 camas y esperan sumar más. El jueves 28 en la tarde, 234 camas UCI estaban ocupadas por pacientes de coronavirus y más de 3.300, por causa de otras afecciones. Están disponibles unas 2.500, más las que lleguen. Parece un amplio margen, aunque eso no es igual en todas las regiones: en algunas hay pocas camas y muchos enfermos. Además, Minsalud debe verificar que todas las camas UCI estén bien dotadas.



El país sumará miles de contagios en junio. Repito que no es malo ‘per se’: mientras más personas tengan el virus, más inmunidad habrá hacia el futuro. La tarea es mantener muy baja la mortalidad y garantizar una amplia disponibilidad de camas UCI. Si no estamos ya en el pico, este debe de llegar a mediados de junio, como ha predicho Minsalud. Y así, tal como lo proyectan centros de estudio internacionales, julio debe marcar el final de la cuarentena, aunque muchas restricciones sigan por varios meses. Será el momento de lanzarse a recuperar la economía, una tarea tanto o más compleja que el control de la pandemia.



MAURICIO VARGAS

