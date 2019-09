Con esos amigos...

La senadora y presidenta del partido Unión Patriótica, Aída Avella, lo ha denunciado: detrás del asesinato de decenas de dirigentes sociales están los carteles de la droga mexicanos, que han penetrado de manera significativa en el país. “Está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social por parte de esos carteles”, ha aseverado Avella. El principal de esos grupos es el de Sinaloa, conocido por sus sanguinarias formas de apoderarse de un pueblo o de una región, lo mismo en México que en Centroamérica y que, ahora, en Colombia.

La Defensoría del Pueblo y varias ONG de derechos humanos han señalado a los de Sinaloa como autores de decenas de homicidios de líderes en Urabá, Cauca, Nariño y otras zonas. Tras la masacre, a inicios de esta semana, en la que murieron Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez (norte del Cauca), y cinco integrantes de su comitiva, copias de un panfleto de los de Sinaloa en el que asumen el crimen inundaron la zona. Los representantes de ese cartel mexicano quieren dejar en claro que ellos mandan en la región y que todos allá deben estar a su servicio.



Lo increíble es que ni la senadora Avella, ni la Defensoría, ni las ONG ni los medios que han cubierto estos casos hayan reparado en algo tan evidente: el cartel de Sinaloa penetró en Colombia y se volvió poderoso gracias a su alianza de varios años con una docena de frentes de las Farc. Los socios criminales de la guerrilla que decía defender al pueblo están matando a los líderes del pueblo.



Esa alianza no desapareció tras los acuerdos de La Habana. Los negocios de Sinaloa continuaron con las disidencias de las Farc y, bueno es recordarlo, con el tristemente célebre ‘Jesús Santrich’, que fue videograbado mientras negociaba un cargamento de toneladas de cocaína con delegados de ese mismo cartel, el de Sinaloa, meses después de la firma de los acuerdos.



Más grave aún: a ‘Santrich’ lo acompañaba en ese encuentro Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, quien logró que su tío, por años número dos de las Farc, y duro negociador en La Habana, les grabara a los emisarios de Sinaloa un muy amigable saludo en video, como lo reveló esta semana EL TIEMPO. Ahora está bien claro: los socios de ‘Márquez’, ‘Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’ –los mismos que anunciaron la reactivación de un pedazo de las Farc como guerrilla, hace pocos días– están detrás de gran número de asesinatos de líderes sociales.



Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, quien al lado de la gran mayoría de comandantes y de tropa se mantiene en los acuerdos de desmovilización, dijo el jueves, a propósito de la decisión de ‘Márquez’, ‘Santrich’ y demás: “No hay una causa política detrás de lo que han hecho”. Y es cierto, no la hay. Es un mero asunto de negocios, de narcotráfico, de mafia.



No se trata del incumplimiento de los acuerdos por el Gobierno, que algunos cacarean, como si fuera sencillo implementar el descomunal cúmulo de alegres compromisos adquiridos por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Si de incumplimientos se trata, ¡qué tal el que significan las disidencias, y la actitud de ‘Márquez’ y sus compinches! Se trata de mafia pura y dura: la alianza entre quienes jamás dejaron la guerra y los sanguinarios del cartel de Sinaloa, todos juntos en el mismo negocio.



Por eso, cada vez que muera un líder social asesinado por esa siniestra coalición, quienes ayudaron a ‘Santrich’ a salirse con la suya –magistrados de la JEP y de la Corte Suprema, senadores de izquierda como Iván Cepeda, que tanto se solidarizó con ‘Santrich’, y muchos más– deben tratar de arreglar las cuentas con su conciencia. Porque ese hombre al que le permitieron escapar es el gran aliado de los asesinos de los líderes sociales.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com