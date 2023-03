Vientos de tormenta

La nave del gobierno de Gustavo Petro atraviesa una tormenta. Por primera vez en siete meses de mandato, el mandatario navega con saldo de opinión negativo: tanto en Datexco como en Invamer, la mitad de los encuestados desaprueba su gestión. En Datexco, ese rechazo es del 48 %, y en Invamer se eleva a 51 %, mientras en ambos sondeos la aprobación es de 40 %, lo que marca, en el caso de Invamer, 16 puntos perdidos desde agosto.

No es la única mala noticia que le traen a Petro las encuestas. En la muy completa de Invamer, 67 % de los encuestados dice que las cosas en el país están empeorando, contra 48 % que decía lo mismo en agosto: casi 20 puntos más en esa percepción negativa. La llamada Paz Total, iniciativa clave del Presidente, no convence: 49 % cree que va por mal camino contra 39 % que piensa que va bien.



Hasta en el tema del metro de Bogotá, a Petro le va mal: 53 % prefiere el metro elevado, ya en construcción, que el costoso y demorado subterráneo en el que insiste el Presidente (40 %). Y en cuanto a la valoración de los principales alcaldes, los amigos de Petro pierden: con 51 % de rechazo, Daniel Quintero, de Medellín, saca el peor resultado en 30 años de encuestas en esa ciudad; y a Jorge I. Ospina, de Cali, ¡lo desaprueba el 71 %!

Al mismo tiempo, el Presidente se acaba de estrellar con la realidad del limitado control que tiene en el Congreso. Los partidos no petristas de la coalición (Liberal, ‘la U’ y Conservador) se oponen a la muy destructiva reforma del sistema de salud propuesta por la minsalud, Carolina Corcho. Sin esos votos, la ley no pasará por el Congreso, pues el Pacto Histórico y sus aliados de izquierda, solitos, no son mayoría.



En la misma semana, Petro descubrió que los altos tribunales no le van a dejar pasar ni una ligereza de esas en las que suele incurrir por sus flojos asesores jurídicos. El Consejo de Estado suspendió el decreto con el que pretendía asumir el control de los servicios públicos, en especial en materia tarifaria, que la ley otorga a comisiones como la Creg. Y en la Corte Constitucional, todo apunta a que apartes clave de la ley de Paz Total –ya cuestionada por el Fiscal, con delicadas denuncias– sean declarados inconstitucionales. El Presidente acaba de descubrir que, por ahora, en Colombia sigue viva la separación de poderes.



Pero no hay cuña que más apriete que la del mismo palo: la peor de las noticias le llegó al mandatario por los lados de su familia. Su hijo Nicolás quedó este jueves gravemente señalado en una entrevista que su esposa (o exesposa), Day Vásquez, le concedió a la directora de Semana, Vicky Dávila.

Con datos precisos, revela que Petro jr. recibió cientos de millones de pesos en efectivo y una lujosa camioneta, de un exconvicto de narcotráfico y de dos poderosos contratistas. Aunque dice que esto sucedió a espaldas del Presidente, ella menciona diligencias de Nicolás Petro que se parecen mucho a gestiones indebidas en el Sena, el Minminas y hasta en la Casa de Nariño.

Además del escándalo de su hijo, Petro pierde terreno en el Congreso, las cortes y las encuestas FACEBOOK

TWITTER

Todo es mucho más delicado porque Nicolás Petro actuó en ello siendo servidor público: desde 2020 es diputado a la Asamblea del Atlántico. ¿Enriquecimiento ilícito de funcionario? ¿Tráfico de influencias? ¿Interés indebido en contratos?



Estas gestiones se parecen mucho a todo lo que su padre denunció por décadas, así alguna vez el actual mandatario haya sido videograbado mientras recibía chuspas con varios millones de pesos en efectivo, en cifras muy inferiores –justo es decirlo– a las atribuidas a su hijo.



¿Y si sumamos a todo esto el desempleo y la inflación al alza? Con la nave presidencial sacudida por vientos tan tormentosos, quizás el destituido mineducación, Alejandro Gaviria –cuyas supuestas deslealtades resultan ridículas frente a las de Nicolás Petro–, termine por agradecer que el mandatario lo haya botado del gabinete.

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Mauricio Vargas en EL TIEMPO, aquí)