Petro recoge tempestades

“Siembra vientos y recogerás tempestades”: esta referencia bíblica fue utilizada en los años ochenta para describir lo ocurrido con el M-19, que humilló a las Fuerzas Armadas con audaces golpes como el robo de armas del Cantón Norte en el Año Nuevo de 1979, y luego tuvo que soportar la embestida represiva de los militares, que casi acaba con el grupo guerrillero.

Unos 40 años después, a Gustavo Petro –antiguo militante del M-19– se le puede aplicar el mismo adagio, aunque, por fortuna, ya no en la guerra sino en el ejercicio de sus primeros 16 meses como Presidente. En más de 450 días en la Casa de Nariño, ha casado una pelea tras otra: en abril rompió su coalición con los partidos centristas en el Congreso, lleva más de un año cuestionando los fallos de la Justicia y maltratando a los altos magistrados, y con sus trinos de insomne, ha dedicado las madrugadas a llenar de nubes negras el horizonte de la economía.

Los escándalos de corrupción que vinculan a sectores de su gobierno y de su familia –y frente a los cuales ha actuado con una mezcla de desprecio y cinismo– le han pasado factura tanto como su verbo autoritario, sus ataques a decenas de periodistas, su espantosa manía de llegar tarde o nunca llegar a sus compromisos y su ninguneo a los alcaldes y gobernadores elegidos por voto popular, que no considera afines a sus ideas. El índice de desaprobación a la gestión de Petro batió récord en Datexco: 64 %, contra apenas 29 % de aprobación.

El resultado de tanta agresividad sin sentido es que sus proyectos siguen estancados en el Capitolio, sus decretos y sus leyes se caen en las altas cortes cual castillo de naipes, y la economía pasó de crecer al 12 % cuando Petro asumió a caer 0,3 % en el tercer trimestre de este año. Si el último trimestre de 2023 también marca un crecimiento negativo, la recesión quedará declarada: 2024 pinta muy poco prometedor.

El irresponsable anuncio del Gobierno de acabar con la exploración de petróleo y gas sin tener un plan B para remplazar esos ingresos de los que, en alto grado, viven el Estado y el país asustó a los inversionistas. Su demora de más de 10 meses en nombrar a los integrantes de la Creg creó un vacío de regulación y control que han aprovechado las empresas generadoras de energía para especular con las tarifas y asfixiar a millones de hogares.

Su empeño en ahogar a las EPS para crear un desastre que haga más presentable su regresivo y dañino proyecto de reforma de la salud afecta ya a decenas de miles de pacientes. Según Datexco, el rechazo de los colombianos a la reforma pasó de 43 % en febrero a 53 % en noviembre.

El jueves fue una jornada especialmente tormentosa para el Presidente. Al coro de “Fuera Petro” que repetían decenas de miles de asistentes al partido Colombia-Brasil en el Metropolitano de Barranquilla, se sumó la caída de un artículo crucial de la reforma tributaria en la Corte Constitucional, del que dependía que la Dian recaudase unos $ 3 billones anuales.

Por siete votos contra dos, la Sala Plena del alto tribunal consideró que no permitirles a las empresas mineras descontar las regalías del pago de su impuesto de renta es inconstitucional, pues implica cobrarles por unos ingresos que no tienen: las regalías las recibe el Estado de manera directa y, en esa medida, no hacen parte de los ingresos de las empresas.

Pero más allá del debate jurídico y de la confirmación con este fallo –el más reciente de una larga serie de leyes y decretos caídos– de la mala calidad de la asesoría jurídica que recibe el Presidente, lo cierto es que tantos ataques a la judicatura no ayudan al Gobierno. En los altos tribunales, en el Congreso, en las encuestas y en la delicada situación económica, Petro está recogiendo las tempestades que resultan de los vientos que él mismo se ha dedicado a sembrar.

MAURICIO VARGAS

