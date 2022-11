No hagan esa tontería

Aracataca, Magdalena, la cuna de Gabriel García Márquez y del realismo mágico, fue el lugar escogido por el presidente Gustavo Petro para anunciar, el 4 de noviembre, que a inicios de 2023 presentará un proyecto de reforma para darle un vuelco gigantesco al sistema de salud. Con la ligereza con que a veces mezcla realidad y ficción, sentenció, sin presentar una sola cifra sólida, que el objetivo es que Colombia deje de tener “uno de los peores sistemas de salud del mundo”.

El único dato que deslizó para sustentar su tesis fue que el país estuvo entre los 20 que peor manejaron la pandemia del covid-19. Es falso: en muertes por habitante relacionadas con ese virus, el país ocupa el puesto 28, con mejores resultados que Perú, Hungría, Estados Unidos, Chile, Brasil, Grecia, Polonia, Italia, Argentina y Bélgica, entre otros, y en un nivel similar al de Rusia, México y Paraguay.

A eso hay que agregar una veintena de países, como Venezuela y Nicaragua, que, según los organismos internacionales, alcanzaron una elevada mortalidad, pero no ofrecieron cifras confiables. Varios de ellos tuvieron más muertes por habitante –hecho verificable con la curva de mortalidad general– que Colombia, que, por esa razón, no está siquiera entre los 30 peores. Y algo más: Colombia fue uno de los 20 que menos días de confinamiento estricto soportaron, y por eso su economía pudo recuperarse con rapidez, como lo muestran las cifras de crecimiento de 2021 y 2022.

En cuanto al sistema de salud, las valoraciones internacionales son claras. Según el Health Care Index, que publica Numbeo, Colombia ocupa el lugar 38 en un listado de 96 países medidos por la calidad de su sistema de salud. La lista la lideran Taiwán, Corea del Sur y Japón. Colombia aparece mejor ubicada que –entre otros– China, Italia, Chile, Sudáfrica, Rusia, Brasil, Grecia, Perú y Venezuela (puesto 95). No estamos en el podio, pero sí bastante mejor que el promedio.

El Presidente y su ministra de Salud, Carolina Corcho, han dicho que el sistema tiene graves problemas de inclusión. Una reciente publicación del grupo editorial de ‘The Economist’ los desmiente: según su Índice de Inclusión en Salud, de 40 países analizados, Colombia ocupa el puesto 6, uno de los mejores. En otro indicador similar hecho por la firma británica Haleon, Colombia ocupa el puesto 21, muy por encima de los peores. Eso se debe a la criticada Ley 100, que, a pesar de sus defectos, logró aumentar el cubrimiento: antes de dicha ley, menos de la mitad de la población contaba con un sistema de seguridad en salud; hoy es más del 95 %.

No obstante este enorme salto, son evidentes muchos problemas de calidad. El sistema tiene, además, enredos financieros no superados y grandes desequilibrios entre las ciudades, con mejor calidad, y las zonas rurales, donde la calidad tiende a ser muy baja. Hay muchísimo por mejorar. A no dudarlo.

Pero darle un vuelco radical y eliminar las EPS –como lo ha sugerido la minsalud–, en vez de solo cerrar las que no sirven, serían errores terribles y muy costosos, sobre todo si, como lo insinuó Petro en Aracataca, el eje del nuevo sistema va a ser el sector público, conocido por su ineficiencia y por lo fácil que la corrupción lo penetra. Las entidades públicas tienen un rol que cumplir, pero dejarlo todo en sus manos sería una catástrofe.

Hace algunas semanas, la voz sensata del gabinete, el minhacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que en materia de reformas que impliquen mayor gasto público –como sin duda ocurriría con esta–, “no voy a hacer tonterías, ni a dejar hacer tonterías”. Ojalá Ocampo impida que una reforma basada en cifras falsas y en ideologías estatistas fracasadas, en vez de mejorar un sistema que necesita muchos ajustes, se lleve por delante los grandes avances de las décadas recientes. Ministro: no permita que hagan esa tontería.

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com

