¿Luna de miel?

El 10 de agosto de 2010, tres días después de asumir la Presidencia, Juan Manuel Santos se reunió en Santa Marta con Hugo Chávez, entonces todopoderoso mandatario de Venezuela. Tras la grave crisis en las relaciones entre Caracas y el gobierno de Álvaro Uribe, el encuentro de Santa Marta estuvo marcado por frases de reconciliación, hermandad y optimismo. Semanas más tarde, Santos se refirió a Chávez como su “nuevo mejor amigo”.

Es interesante cruzar ese antecedente con lo ocurrido entre el presidente Gustavo Petro y el heredero de Chávez, Nicolás Maduro. Tras cuatro años en que el gobierno de Iván Duque hizo esfuerzos por impulsar el retorno de Venezuela a la democracia, y ese hecho y el refugio dado por Maduro a los narcoguerrilleros ‘Márquez’ y ‘Santrich’ ocasionaron una nueva ruptura entre Bogotá y Caracas, muchos esperaban que Petro se abrazara con Maduro apenas llegara al poder.

No fue así. Maduro no asistió a la posesión de Petro y, en las semanas siguientes, hubo al menos dos anuncios de reunión desmentidos luego. Hicieron falta casi tres meses para que finalmente se diera el encuentro. No alcanzaron grandes acuerdos y, a falta de ello, firmaron una declaración conjunta bastante vaga. Ante los periodistas, ninguno quiso responder preguntas: hay asuntos espinosos como las indemnizaciones pendientes a empresas colombianas expropiadas a las malas por Caracas, o la delicada situación en la frontera.

Sobre esto último, Petro soltó –sin que le preguntaran– un vainazo fuerte: “La frontera quedó en manos de las mafias”, algo que sin duda se le atragantó a Maduro. El mandatario colombiano ofreció cooperar para el reinicio del diálogo de Maduro con la oposición que el propio Maduro suspendió hace casi un año y del que poco había hablado recientemente. Y el remate de Petro fue proponer que Venezuela regrese al sistema de derechos humanos del continente, del que Caracas se retiró en 2013 tras alegar que la Corte Interamericana estaba al servicio de Estados Unidos. Maduro no debió quedar contento.

No es coincidencia que esos tres puntos hayan sido evocados por voceros del Gobierno de los Estados Unidos en tiempos recientes. Sobre el tema de las mafias y la frontera, Washington se ha referido a las rutas de la cocaína entre Colombia y Venezuela, y al papel que juegan en ello altos funcionarios y militares del régimen chavista. Y tanto en la entrevista a ‘Semana’ del embajador encargado de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, como en un comunicado del Departamento de Estado en Washington horas después de la cumbre Petro-Maduro, el tema de la democracia en Venezuela fue clave.

Tras reiterar que para Washington “Maduro es un dictador”, Palmieri sugirió que sería bueno que Petro le diga a su homólogo “que la salida para Venezuela es democrática”. En su comunicado de esta semana, el Departamento de Estado fue más lejos: “Instamos a Colombia a continuar trabajando con sus socios y en foros multilaterales para abogar por un hemisferio democrático y próspero, y exigir responsabilidades a los gobiernos que han descartado las normas democráticas, como el régimen autoritario de Maduro en Venezuela”.

No creo que Petro quiera vivir una luna de miel con Maduro. Bien sabe que, en el mundo, el régimen de Caracas es visto como una dictadura corrupta, y en esa medida prefiere salir en la foto con el izquierdista presidente chileno, Gabriel Boric, por demás bastante crítico del régimen de Caracas. Con esa manía de Petro de encenderle una vela a Dios y otra al diablo, quizás sus declaraciones en Caracas hayan buscado hacerle un guiño a Washington. El lío es que en los asuntos de Venezuela y el narcotráfico, el Gobierno estadounidense va a pedir algo más que guiños, en especial ahora que, tras la votación del martes entrante, la derecha republicana entrará a dominar el Congreso.

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com

