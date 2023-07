Los ministros no tienen la culpa

Una semana que había transcurrido con relativa tranquilidad –algo más bien raro en estos tiempos convulsos de la era Petro– termina con una nueva agitación: el anuncio de otro remezón en el gabinete que se daría antes del 7 de agosto y dejaría sin puesto a cuando menos cuatro ministros. Todo un récord para un mandatario que, sin haber cumplido el primer año, ya se cobró la cabeza del 60 % del gabinete con que arrancó.

Sin saber –al escribir esta columna– qué ministros se van y qué figuras llegan a remplazarlos, lo único claro es que el Presidente sigue siendo presa del síndrome de “yo no fui”. La semana pasada, Petro regañó al gabinete en pleno en una larga y tensa sesión, en que pasó varias facturas.

La primera, por la falta de efectividad política al haber fracasado en la elección como presidenta del Senado de Angélica Lozano, la escogida por el mininterior, Luis Fernando Velasco, y que salió derrotada por su colega Iván Name, quien, aparte de conseguir votos entre las bancadas independientes y de oposición, se hizo con tres votos del Pacto Histórico y otro tanto de su partido, el Verde, miembro de la coalición de gobierno.

La segunda factura tiene que ver con la bajísima ejecución presupuestal de inversión, que, según los indicadores de la Casa de Nariño, no llega al 25 % cuando ya ha transcurrido más de medio año fiscal. Aparte, hubo otros reclamos aquí y allá. Y aunque Petro no hizo señalamientos con nombre propio, cada cual se dio por aludido del vainazo que le tocaba.

El Presidente se equivoca. El problema no son los ministros, aunque haya unos bastante flojos. El problema de fondo es que el Gobierno no existe como equipo, pues Petro no hace acuerdos ministeriales, aquella costumbre que Carlos Lleras Restrepo hizo famosa en los años 60, de reunirse con cada ministro de manera periódica para definir la ruta de la cartera respectiva.

En cambio de eso, el Presidente hace anuncios en Twitter que ni siquiera ha consultado con el ministro a quien concierne el tema. Además, a los ministros les cuesta hablar con él para consultarle una decisión y, como las sesiones del consejo de ministros no son aprovechadas para coordinar las acciones entre los diferentes ministerios, el Gobierno no parece una sólida máquina que avanza en una dirección definida, sino un artefacto lleno de ruedas sueltas que patinan sin progreso alguno.

Que se haya roto la coalición de gobierno y que Petro haya perdido sus mayorías en el Congreso no es culpa de ministro alguno, sino de la terquedad del Presidente por sacar las reformas con un radicalismo carente de base técnica, imposible de tragar por los partidos centristas que eran sus aliados.

Que la ejecución no camine tiene que ver con que, al no acordar rutas claras y definidas para cada tema con el ministro del ramo, el Presidente hunde a los miembros del gabinete en la confusión y la parálisis.

Que la inseguridad vaya al alza no es culpa de los mandos militares y de Policía, ni siquiera del apabullado mindefensa, Iván Velásquez, sino del voluntarismo de Petro de querer hacer la paz por la muy dudosa vía de dejar que los grupos armados hagan lo que les venga en gana.

El Presidente no debe culpar más a los ministros de todo aquello de lo que él mismo es responsable

TWITTER

Que haya ministros que gastaron muchos meses en entender los problemas de su sector no es culpa de ellos, sino de la terquedad presidencial de nombrar personas que no saben del tema al frente del cual el mandatario los puso. Y lo peor es que cuando alguno por fin comienza a entenderlo, lo cambian por otro gran desconocedor, como sucedió con la minminas, Irene Vélez.

El Presidente no debe culpar más a los ministros de todo aquello cuyo único responsable es él mismo. Va a cumplir 365 días en el poder: bien le vendría mirarse en el espejo y pensar –ahora que está claro que desperdició su primer año– en lo que tiene que hacer para que su administración comience a funcionar aunque sea un poco.

MAURICIO VARGAS

