¿Habrá Congreso?

Tiene razón el presidente Gustavo Petro cuando responde a quienes lo acusan de dictador que no puede ser dictador quien envía sus proyectos de reforma al Congreso. Aunque sus tentaciones autoritarias son conocidas –y comunes a todos los populistas, tanto de izquierda como de derecha–, lo propio de un mandatario democrático es presentar sus propuestas ante las cámaras legislativas, donde deben ser debatidas, cambiadas, aprobadas o incluso hundidas.

Para que la ecuación democrática funcione, hace falta que el Congreso asuma sus funciones. La prueba de fuego la tendrá con el proyecto de reforma de la salud, que acaba de radicar el Gobierno y que, contra las promesas de Petro de no hacer reformas radicales, apunta a poner patas arriba el sistema.

Expertos en este campo, como el mineducación, Alejandro Gaviria –antiguo minsalud–, así como académicos, médicos, aseguradores y prestadores del servicio, han sonado las alarmas: el proyecto amenaza con destruir un sistema que, en menos de tres décadas, aumentó la cobertura de 22 % a más del 95 % de la población, aún si persisten problemas de calidad y de financiamiento.

La reforma promueve la creación de un monstruo estatal que será presa fácil de la ineficiencia, la politiquería y la corrupción. Implica revivir algo similar al fracasado ISS, con su miserable e inhumana atención a los pacientes. Increíble que el activismo ideológico de la Minsalud, Carolina Corcho, pese más que las opiniones serias y juiciosas de los conocedores.

Es el precio de haber elegido a Petro, responsabilidad que comparten quienes votaron por él, los partidos que lo respaldan y los políticos de centro y derecha que, con descaro, se untaron de corrupción y, con ello, empujaron a millones de electores a buscar un cambio a cualquier precio.

¿Qué debe hacer el Congreso para cumplir su labor? Estudiar la reforma con rigor y sin afanes. Este debate no puede surtirse en unas cuantas semanas: hacen falta meses, incluso ir hasta fin de año. Es imperioso que Cámara y Senado celebren audiencias públicas, con una convocatoria amplia para escuchar todas las voces, en especial a quienes saben de un tema con profundas complejidades técnicas que la mayoría de los congresistas no dominan.

Bajo vigilancia estará el presidente del Congreso, Roy Barreras, y parlamentarios liberales, conservadores y de ‘la U’, no izquierdistas pero aliados de Petro, sin cuyos votos la reforma no pasará. El expresidente César Gaviria sabe del tema y debe liderar a su bancada. Al sumarse a la coalición de gobierno, muchos de ellos dijeron que era para atajar radicalismos y evitar desastres. Que se vea.

El ojo estará puesto sobre varios senadores, como Efraín Cepeda, nuevo director del conservatismo. Serán escrutados uno a uno, para saber si se vendieron o no por puestos y contratos. No podemos culpar a los revolucionarios del Pacto Histórico por querer la revolución, pero sí a los que no son revolucionarios, por convertirse en idiotas útiles de un socialismo trasnochado.

Los ministros moderados juegan un papel crucial. El primero de ellos es el minhacienda, José Antonio Ocampo: debe decirle con franqueza al país si el gigantesco costo fiscal del proyecto es pagable o si, como muchos economistas piensan, quebrará las finanzas públicas y obligará a nuevas reformas tributarias en un país ya asfixiado por los impuestos.

Al mineducación, Gaviria, le toca sostener el debate, con valentía y argumentos, no solo porque sabe del tema, sino porque ayudó a elegir a Petro, y eso lo obliga más. En cuanto al mininterior, Alfonso Prada, es el momento de demostrar que es el líder moderador del gabinete, tal y como se ha posicionado, y no un mero monigote. Petro y su minsalud se juegan su reforma, pero los ministros y congresistas que, sin ser petristas, acompañan a Petro se juegan su prestigio.

