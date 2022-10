La semana en que cumplió dos meses en el poder no fue muy afortunada para el presidente Gustavo Petro. Tras las críticas, que proliferaron incluso entre fieles petristas como Margarita Rosa de Francisco, por la millonaria compra de televisores de pantalla gigante, y sábanas de lujo y plumones de ganso para las residencias de la familia presidencial y de la vicepresidenta Francia Márquez, vinieron varios golpes de realidad.

De nada sirvieron las excusas, que iban desde que “los gobiernos anteriores también lo hacían” –¿y este no es acaso el gobierno del cambio?– hasta que las enormes pantallas de TV y los tendidos eran para los empleados –como decíamos en el colegio, ahora cuénteme una de vaqueros–. Una cosa explicaban Petro y su Vicepresidenta, y otra muy distinta, los funcionarios responsables de las compras. Tanta contradicción desnudaba la mentira.

El parecido del gobierno del cambio con los del pasado cubre otros campos: tras la decisión de la junta del Banco de la República de elevar hasta 10 % la tasa de interés –su nivel más alto desde 2008– para combatir la inflación, Petro cuestionó a los directores del Banco, del mismo modo en que lo hacían el presidente Álvaro Uribe y otros mandatarios, todos con el mismo argumento: que ese aumento frena la economía.

La cosa empeoró el miércoles cuando Petro, en una diatriba contra los capitales golondrina, amenazó con intervenir los mercados, la misma advertencia que hicieron, y no cumplieron, otros presidentes. El resultado fue una disparada del dólar hasta el nivel récord de $ 4.627, lo que tendrá un efecto inflacionario en los productos importados: más gasolina a la candela. Asustado, el minhacienda, José Antonio Ocampo, corrió a desmentir a su jefe: “Los inversionistas –dijo– no deben tener ningún temor (...). Celebramos que los capitales extranjeros estén entrando al país...”.

Otro golpe de realidad fue la aprobación, en primer debate, de la reforma tributaria, con muchos artículos peluqueados –por fortuna– por parte de los congresistas. La meta de recaudo por la reforma está hoy muy lejos de los 50 billones de pesos de que hablara Petro, y ni siquiera alcanza los 25 billones a que aspiraba el minhacienda: hoy se sitúa entre 21 y 22 billones. Y en los debates en plenarias puede haber más recortes. Aun así, como tantas veces en el pasado, persisten las críticas del sector empresarial porque la reforma golpeará la actividad económica y el empleo.

Otra decepción que repite lo ya visto corrió por cuenta de la reforma política. Anunciada como un ambicioso cambio que acabaría, entre otras, con el Consejo Nacional Electoral –entidad muy criticada–, a la hora de la verdad la iniciativa no incluyó eliminar el CNE. Otro proyecto, presentado por el exvicepresidente Humberto de la Calle, que sí llevaba ese cambio, fue hundido por las mayorías gobiernistas y sectores de oposición, unidos para mantener los privilegios de los partidos en el sistema actual.

Para rematar el panorama, ‘Semana’ reveló los audios de una reunión de la bancada petrista. Llovieron las críticas a los ministros: que no los atienden –lo que traduce que no les reciben hojas de vida para puestos–, que no hay coordinación de la agenda legislativa, que olvidaron las propuestas de campaña. Nada distinto de lo ocurrido en otros gobiernos.

El ‘déjà vu’ seguirá. De la apuesta del cambio solo va quedando la “paz total”, cuyo éxito depende –menudo enredo– de la buena fe de las bandas criminales. El Presidente y su equipo están descubriendo que es mucho más fácil vociferar desde la oposición y hacer promesas ilusorias de campaña que gobernar en la tozuda realidad. Y que para hacer el cambio de verdad se requieren no solo ideas soñadoras, sino más estrategia, más coherencia y mucho más compromiso de trabajo del que muestra este gobierno.

MAURICIO VARGAS

