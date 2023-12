El regaño de Navidad

Con amargura se fueron a celebrar la Nochebuena, los ministros y demás altos funcionarios del Gobierno, tras el regaño navideño que el presidente Gustavo Petro les dio como aguinaldo, durante el cónclave de la cúpula del Ejecutivo, esta semana.

El mal sabor de varios ministros me lo confirmaron reporteros que los abordaron off the record, una vez terminada la cumbre. Prueba del disgusto es la filtración de lo ocurrido, con frases textuales del Presidente que salieron a la luz a pesar de tratarse de un encuentro en privado.



“Incompetentes”, les dijo a las ministras de Vivienda, Catalina Velasco, y de Agricultura, Jhenifer Mojica, incapaces de arrancar sus programas de casas para los más pobres y tierra para los campesinos.



Mismo epíteto para la de Educación, Aurora Vergara: no obstante su buen nivel de ejecución presupuestal (más del 80 %) en un gobierno que se destaca por todo lo contrario, al pasar al tablero se enredó tanto con las cifras que fue necesario llamar a dos de sus asesores para que las aclararan.



Al jefe del DNP, Jorge Iván González, no lo bajó de “infiltrado de Claudia López”, porque respaldó planes de la alcaldesa saliente de Bogotá, declarada adversaria del Presidente. La pareja sentimental de González, Edna Cristina Bonilla, es secretaria de Educación de la capital, un grave pecado para Petro.



Al mintransporte, William Camargo, el mandatario lo tachó de “uribista con agenda de otro gobierno”, por impulsar las autopistas de Antioquia, un ambicioso plan vial de tiempos de Álvaro Uribe, que lleva años de ejecución.



Aparte de las vaciadas, revivieron viejas rencillas, como la que reseñé en esta columna hace semanas, entre el minhacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. Su mala relación quedó en evidencia esta semana en la cumbre, cuando Reyes le reclamó a Bonilla el reparto de mermelada a congresistas no petristas, para impulsar los proyectos del Gobierno.

Válida protesta, pero dirigida a la persona equivocada. El gran padrino de la mermelada es el mininterior, Luis Fernando Velasco, que ha ofrecido el manejo de entidades enteras como Findeter a grupos de parlamentarios, sin importar si eso termina en un saqueo.



A unos los regañó Petro por hacer; a otros, por no hacer, y a otros más, por los vínculos políticos de la pareja que tienen. El regaño al jefe del DNP es bastante injusto. Se trata del funcionario más competente a nivel técnico, y más serio a nivel de concepción de la función pública.



Pero ser juicioso puede ser pecado en este gobierno. En más de una ocasión, González ha intentado poner los pies del Presidente sobre la tierra, cuando Petro construye castillos en el aire con esa facilidad que tiene para confundir la poesía con la gestión.



Lo que ninguna de las fuentes consultadas por mis colegas registra es que el Presidente haya hecho autocrítica. Nunca se regañó a sí mismo por sus incumplimientos de agenda, que tanto afectan a sus ministros. Tampoco por sus desapariciones de largas horas y hasta días, cuando nadie del gabinete es capaz de encontrarlo para hacerle una consulta urgente.

Petro no reconoce culpa alguna, a pesar de que a muchos de esos incompetentes los nombró él, sin importarle su falta de conocimiento ni de experiencia. Ni aceptó el daño que él mismo le hizo a su gobierno al echar del gabinete a los ministros que más sabían, como José Antonio Ocampo, Cecilia López o Alejandro Gaviria.



“Mamola”, dijo Petro el jueves, para advertir que no permitirá que un gobierno de derecha llegue al poder en 2026. ¿Qué hará para evitarlo? Lo primero sería asumir el liderazgo de su descuadernado gobierno, ponerse a trabajar, dejar de lado tanta pereza y tanto odio, y mirar menos la paja en el ojo de sus ministros y más la viga en el suyo. Pero ni siquiera en Navidad asoman en el Presidente el arrepentimiento ni el propósito de enmienda.