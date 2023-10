El Presidente se aburre

“Yo no estoy pensando en cómo perpetuarme en el poder –dijo el presidente Gustavo Petro, esta semana, en un acto con familiares de víctimas de la horrenda maquinaria militar de los ‘falsos positivos’–, me aburre el poder”. Luego reiteró: “A mí me harta el poder”.

El arrebato de sinceridad fue un intento de explicar por qué llega tarde a los eventos, incumple las citas y deja plantada a la gente, sin el menor respeto por el tiempo de los demás.

El jueves se ganó una sonora rechifla cuando arribó varias horas tarde a una ceremonia de ascenso de suboficiales de la Policía: las familias, cansadas de esperar, le regalaron una salva de abucheos y silbidos, y algunos asistentes pidieron que el acto se realizara sin el Presidente.

Esta vez, para explicar qué lo había retenido, Petro se puso misterioso: “Dos hechos que lamentablemente darán mucho de qué hablar para mis amigos de la prensa y donde en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del Gobierno”, dijo entre preocupado y desagradado.

Está claro que está harto, que le aburre el poder, que le da pereza afrontar los líos que caen a diario sobre su escritorio. Es demasiado trabajo para un hombre cuyo temperamento no se acomoda a la disciplina ni a la laboriosidad, y que siempre se sintió más cómodo como congresista opositor: convocar debates, criticar, acusar, poner el dedo en la llaga de los problemas, todo eso es más fácil que tratar de resolverlos.

Mientras tanto, los enredos se siguen acumulando y no van a desaparecer por arte de magia. La violencia de las bandas criminales con las que el Presidente quiere avanzar en acuerdos para su proyecto –tan ambicioso como etéreo– de la paz total no cesa.

La Fundación Ideas para la Paz dijo en un reciente informe que, este año, si bien los homicidios han bajado un poco (1,5 %), la extorsión ha subido (15 %), al igual que el secuestro (77 %). “Sin una ruta estratégica para reducir el homicidio y otros delitos –concluyó la FIP–, la idea de un país potencia mundial de la vida sigue siendo una aspiración mas no un logro...”.

La economía, que tuvo un excelente 2022, se vino abajo este año: el gasto de los hogares lleva diez meses en retroceso, prueba de la estrechez que viven las familias; en agosto, la industria cayó 7,6 % y el comercio 8,2 %, mientras las exportaciones se derrumbaron más del 30 % en julio.

El sector eléctrico atraviesa una peligrosa crisis: el Gobierno ha sido incapaz de controlar las jugadas que muchos creen especulativas de unas pocas generadoras que han disparado el precio del kilovatio/hora por encima de mil pesos, y las empresas distribuidoras están al borde del colapso financiero.

La reindustrialización y la reactivación del campo, que Petro prometió en campaña, no asoman. Y para colmo, la ejecución del presupuesto de inversión del Gobierno sigue tan lenta que esta semana volvieron los rumores de cambio de gabinete para que salgan los ministros que no han sido capaces de hundir el acelerador.

Las mayorías en el Congreso, que el locuaz mininterior, Luis Fernando Velasco, le prometió a Petro no aparecen: esta semana, la votación de la reforma de la salud volvió a quedar aplazada en la Cámara.

Para no hablar de los crecientes enredos judiciales por los graves indicios de financiación ilegal de la campaña de Petro, con su hijo Nicolás a un paso de ir a juicio –y a prisión– por enriquecimiento ilícito y lavado. O de lo mal que va el Presidente en las encuestas: 63 % desaprueba su gestión, según Datexco.

Con ese panorama, es fácil entender que el Presidente esté aburrido. La mala noticia para él es que fue elegido para un mandato de cuatro años al que le faltan más de dos terceras partes, dos años y diez meses, para ser exactos. No hay nada más largo que un mal gobierno: por eso, millones de colombianos están tan aburridos –o más– que el Presidente.

