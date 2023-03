El Estado se somete

La Paz Total, programa bandera del presidente Gustavo Petro, presenta hoy más grietas y corre más riesgos de derrumbe que la vía alterna del Cauca que esta semana comenzó a hundirse, cuatro días después de inaugurada por el Gobierno a las volandas. La diferencia es que, en el caso de la Paz Total, las grietas se están llenando de sangre.

El prolongado y muy violento paro de los mineros ilegales en Antioquia puso en evidencia que el ‘clan del Golfo’, principal grupo narco que el Gobierno quiere enganchar en la Paz Total, la rechaza de plano. Y también dejó en claro que la laxitud con que el mindefensa, Iván Velásquez, viene manejando estos temas, ha envalentonado a los criminales.

Sin fumigación de sus cultivos, ni destrucción de sus narcolaboratorios ni bombardeo de sus campamentos, viven sabroso los amos del negocio de la coca que, según la ONU, crece y crece: 2000 toneladas de cocaína –la mayoría desde Colombia– salen al mercado cada año, una cantidad que se ha duplicado desde que pararon las fumigaciones aéreas.

El país lo paga en terror y en vidas humanas. Las bandas criminales operan a sus anchas y no paran de imponer su ley, a sangre y fuego, en varias regiones. Según Medicina Legal, los homicidios en el país van al alza: en enero hubo 1.093, contra 1.008 en el mismo mes de 2022: un aumento del 8,5 %.

Reunidos esta semana en Armenia, los 32 gobernadores se quejaron del deterioro del orden público en los Santanderes, Chocó, Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Sucre, cuyo gobernador, Héctor Espinosa, sentenció: “El tal cese al fuego no existe”. En el mismo evento, el registrador Alexánder Vega advirtió: “Si no hay apoyo a las Fuerzas Armadas y el Gobierno no entra a corregir la situación, las elecciones regionales pueden verse afectadas”.

Hasta Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc y líder del partido Comunes –que apoya a Petro–, se rebeló: “La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro, pues las organizaciones con las que se pretende negociar la Paz Total nos han hecho blanco de sus acciones y el Gobierno no atiende nuestros llamados”. El expresidente Juan Manuel Santos, que firmó con Londoño los acuerdos de paz de 2016, lo respaldó: “Lo que está ocurriendo es muy grave”, dijo.

La respuesta del Gobierno es presentar un proyecto de ley de sometimiento de los narcos a la Justicia que tiene más huecos que un queso suizo. Según el fiscal general, Francisco Barbosa, la iniciativa llena de beneficios a los capos y olvida a las víctimas, cuya reparación no garantiza. Barbosa ha detallado cómo algunos de esos huecos permitirían que los traficantes laven sus fortunas.

La prestigiosa Corporación Excelencia en la Justicia se sumó a los cuestionamientos. En un tono inusualmente severo, emitió un comunicado en que señala “varios aspectos que podrían resultar en impunidad (...) y en la vulneración de los derechos de las víctimas”. Y agrega: “... pareciera que el proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas”.

Con esa ligereza tan suya, el minjusticia, Néstor Osuna, reconoció que el proyecto implica un tratamiento penal benigno para los capos que “para mí, como para muchos colombianos, es como tragarse un sapo”. Es un sapo venenoso, señor ministro, pues, como lo señala el Fiscal, algunos artículos del proyecto –por ejemplo, el del concierto para delinquir– abren las puertas a indultar a los más sanguinarios capos de los años recientes.

No se trata de un proyecto de ley de sometimiento de los narcos a la Justicia. Más bien parece una iniciativa para que el Estado se someta a los criminales. ¿Aprenderá algún día Colombia que tanta generosidad con los asesinos no trae paz sino más guerra, pues conlleva un mensaje de impunidad y una invitación a narcotraficar más y matar más, ya que, al final, hasta los peores delitos encuentran perdón legal?

MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com

(Lea todas las columnas de Mauricio Vargas en EL TIEMPO, aquí)