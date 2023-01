La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, puso el dedo en la llaga. Mientras supervisaba algunas obras, compartió su inquietud por declaraciones del ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre el hacinamiento carcelario. “Están preocupados por los presos –dijo López–, no por los ciudadanos, y ahora quieren excarcelar un poco de gente (...) no logro entender al Gobierno Nacional: impunidad, impunidad e impunidad con los delincuentes, así es muy difícil mejorar la seguridad”.

La alcaldesa tiene razón. Los mandatarios locales libran a diario una batalla para que, en primer lugar, la Policía capture a asaltantes y rateros, a extorsionistas que amenazan a pequeños comerciantes, y a capos del microtráfico, y en segundo lugar, para que los jueces los procesen. Para la seguridad urbana resulta fatal que aquellos que han ido a parar a la cárcel queden en libertad por la incapacidad del Gobierno de disponer de celdas suficientes.

Es solo un ejemplo de una actitud generalizada de la administración Petro: consentir a los malos en vez de proteger a la gente buena. Lo vemos con el Eln y con las disidencias de las Farc que se marginaron del acuerdo de La Habana: cachetean al Gobierno y rechazan su amplia generosidad con el cuento del cese del fuego bilateral. El Eln lo dice abiertamente, mientras las disidencias lo expresan con sus acciones violentas.

En esos cacareados ceses del fuego, los únicos que cumplen son los soldados y policías, como lo hemos vistos en video: los criminales se pasean, armados, por varios municipios como Pedro por su casa, mientras la Fuerza Pública se cruza de brazos. Y en vez de cobrarles cómo se burlan de Petro y de su política, el Gobierno insiste en tenderles la mano. Entre tanto, la gente pacífica y honesta de esos pueblos vive amenazada y en la zozobra. Para el Gobierno, la prioridad no son esos ciudadanos sino los bandidos.

Ni hablar de las bandas criminales que operan en varias regiones del país. Con el cuentico del cese del fuego, con la decisión gubernamental de no hacer siquiera mínimos esfuerzos por erradicar los cultivos de coca, y con la prohibición de bombardear campamentos y laboratorios de producción de cocaína, estos hampones andan a sus anchas.

Para intimidar y dejar en claro su poder, asesinan a líderes sociales, amenazan a los campesinos, a los alcaldes, a los tenderos, mientras sus lucrativos negocios ilegales prosperan sin que Policía ni Ejército los perturben, que para algo estamos en un cese del fuego que –reitero– solo cumple la Fuerza Pública.

A este desolador panorama se suma la actitud del Ministerio de Minas y Energía frente a los mineros ilegales, a quienes el Gobierno tampoco va a combatir. ¿Acaso la minminas, Irene Vélez, no viene justamente de una región del Cauca donde la minería ilegal prolifera? Ojalá no sea cierto lo que me dicen sobre la Agencia Nacional de Minería y cómo la están llenando de personas que provienen de esos medios, en el Cauca y otros departamentos.

En aras de una paz incierta, la administración Petro ha resuelto bajar los brazos en el combate contra todas esas formas del crimen. El resultado neto de pechichar a los malos es que, en las regiones donde operan narcoguerrilleros y otras bandas criminales, el homicidio va en aumento.

Un reciente informe del centro Delfos, del Externado de Colombia, coordinado por el exministro de Justicia Andrés González, muestra cómo, al cierre de 2022, si bien bajaba ligeramente a nivel nacional, la tasa de homicidios crecía o se mantenía alta en Arauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, la franja del Pacífico de Nariño a Chocó, el Guaviare, Bolívar, Magdalena y la Amazonía, que son justamente los focos del narcotráfico y de la minería ilegal. A este paso, en esas regiones la paz total de Petro se va a parecer mucho a la paz de los sepulcros.

