Claudia vs. Petro

Hace muchos años, cuando cubría como reportero las sesiones del Congreso, un resabiado senador me dijo: “El principal enemigo de un político nunca está en el partido contrario sino en el propio”. Lo he comprobado una y otra vez. Ocurre igual en la derecha que en la izquierda, y el centro tampoco se salva. César Gaviria se ha peleado mucho más con su copartidario liberal Ernesto Samper que con cualquier dirigente conservador o de izquierda. Los peores enemigos de Andrés Pastrana están en su partido, el conservador. Los del presidente Iván Duque, en el ala derecha del Centro Democrático. Y en la izquierda, el senador Jorge Robledo sabe que sus principales odiadores están en la Farc.

El síndrome divisionista ha sacudido todos los partidos, coaliciones y alianzas que he visto desfilar en el carnaval político criollo. ¿Qué explica ese fenómeno? Los partidos existen como máquinas de conseguir votos y no como organizaciones estructuradas. Eso hace que pesen más los caudillismos que las ideas, los personalismos que los programas. Cada líder siente que él y solo él es el llamado a salvar la patria: los demás le estorban. Por eso hay más uribismo que Centro Democrático, más gavirismo que Partido Liberal, más petrismo que Colombia Humana, más claudialopismo que Alianza Verde.



Justamente, Claudia López y Gustavo Petro protagonizan el más reciente capítulo de esta historia de amigos-enemigos. Estuvieron juntos en la segunda vuelta de la elección presidencial, cuando López se sumó a la candidatura de Petro, que, aunque salió derrotada por amplio margen por la de Duque, obtuvo una inédita votación, muy por encima de lo que cualquier dirigente de izquierda consiguió jamás en Colombia en una presidencial.



El acuerdo se basaba –o así lo entendió Petro– en una coalición de largo aliento que debía cobijar las elecciones regionales del año entrante y las presidenciales de 2022. Las encuestas predecían que Duque ganaría, pero que Petro sacaría un buen guarismo y, en sana lógica, su aspiración presidencial debía perdurar hasta dentro de cuatro años, con el apoyo de los ‘verdes’. Para López, lo más importante era conseguir el apoyo de Petro para la candidatura de la exsenadora ‘verde’ a la alcaldía de Bogotá en 2019. Parecía el gana gana perfecto: ella, a la alcaldía el año entrante y él, a la presidencia en el 22.



Sencillo, pero solo en apariencia. López se había quejado hace algunos días por la falta de apoyo de Petro a la consulta anticorrupción que ella impulsó. Y la semana pasada, la exsenadora y el exalcalde se cruzaron varios trinos en los que sus desacuerdos se ahondaron. Mientras ella parece asumir que la base del pacto es que sea la candidata a la alcaldía capitalina el año entrante, Petro propone consultas en varias ciudades y departamentos para escoger candidatos, y le da alas al nombre de su amigo Hollman Morris para Bogotá, al tiempo que parece asumir que, en todo caso, él será el candidato presidencial para 2022.



Y es que para el caudillo –y López y Petro lo son, tanto o más que Álvaro Uribe o cualquier otro–, el compromiso más importante de un acuerdo político siempre es el que lo favorece, quedando como asunto menor el que favorece al aliado. Como cada uno se siente el mesías, ve al otro como un accesorio en su carrera hacia el poder, de modo que resulta imposible sacar adelante un acuerdo de ayuda mutua. Y así, López y Petro terminan pareciéndose muchísimo a aquellos viejos líderes a los que, con la bandera de la renovación, pretenden reemplazar.



Destape. Muy bueno que, además de procesar a los jueces que se venden, la Fiscalía se haya decidido a caerles a algunos abogados que contribuyen a esas maniobras corruptas. No solo debe caer el que peca por la paga, sino el que paga por pecar.



