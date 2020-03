Campos de muerte

La Oficina de Políticas de Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos divulgó el jueves las cifras: en Colombia, los cultivos de coca pasaron de 208.000 hectáreas al finalizar 2018 a 212.000 al término del año pasado. Gracias a ello, la producción de cocaína en el país fue estimada en la cifra récord de 951 toneladas, 8 % más que el año anterior. Semejante balance desconcierta sobremanera, pues en 2019 Colombia intervino –con erradicación y fumigación manuales– más de 80.000 hectáreas, lo cual quiere decir que en unos casos hubo resiembra tras la intervención y en otros, cultivos en zonas nuevas. La intervención terrestre, incluso con glifosato, es muchísimo más lenta que la aspersión aérea, y cuando la siembra va más rápido que la erradicación aumentan los cultivos.

El gobierno del presidente Iván Duque no se distingue por ejecutar sus proyectos de manera pronta. Pero en este caso hay un atenuante que resulta tan significativo que debe ser llamado causa. Hacia 2015, cuando las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc avanzaban, el entonces presidente decidió suspender la fumigación aérea con glifosato –algo que las Farc pedían con insistencia– como una señal para aumentar la confianza de los delegados de la guerrilla en la mesa de La Habana. Santos le pidió a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, cuyos subalternos estaban a cargo de la aspersión aérea, que se hiciera el tonto con los cultivos de coca. Él cumplió a cabalidad.



Grave error: dicha suspensión cortó la caída del área cultivada con coca, que en pocos años había bajado de 160.000 hectáreas a menos de 50.000, gracias precisamente a la aspersión aérea. Pero lo que más que un error se constituyó en un pecado mortal fue que esa suspensión pasara de temporal a permanente cuando el entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, planteó que, por razones de sanidad pública, Colombia eliminara cualquier posibilidad de fumigar con glifosato desde avionetas.



Santos no solo frenó en seco el uso del arma más eficaz para erradicar cultivos de coca, sino que tiró la llave al mar. Y todo esto sin contar con un plan B que evitara que la coca se extendiera como una gigantesca inundación. Pararon la fumigación aérea, luego la prohibieron y finalmente se cruzaron de brazos. De paso, jurídicamente le amarraron las manos al siguiente gobierno.



El resultado son las 212.000 hectáreas que menciona el Gobierno estadounidense y el aumento de la violencia allí donde ha crecido el área cocalera, así como en los llamados corredores, las zonas por donde pasa el producto hacia su exportación. Gracias a esas descomunales siembras, las bandas criminales –incluidas las disidencias de las Farc y el propio Eln– están llenas de plata y de armas para matar a cualquiera que les resulte incómodo, empezando por los líderes sociales.



Como he dicho una y otra vez en esta columna, la solución sería la legalización mundial de la cocaína y otras sustancias prohibidas no solo en su consumo, sino en su producción, pues le quitaría al negocio el componente mafioso, que tanta muerte produce. Pero para eso no hay ambiente en el mundo, por lo cual Colombia no tiene más remedio que mantener a raya tanto los narcocultivos como a las bandas, esas mismas que matan a cualquiera que les incomode, empezando por los líderes sociales.



La aspersión aérea era enormemente eficaz para reducir estos campos de muerte y cortar la cadena criminal que esas siembras activan. Haberla acabado sin tener un plan B fue un disparate que estamos pagando con sangre. Supongo que cada vez que se enteran del asesinato de un líder social, ni a Santos ni a sus exministros Villegas y Gaviria les remuerde la conciencia. Pero debería.



MAURICIO VARGAS

mvargaslina@hotmail.com