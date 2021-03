Alcaldesa en reversa

Hace poco menos de un año, cuando arrancaba la pandemia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con pocas semanas en el cargo, se disparó en las encuestas: según el prestigioso Poll de la firma Invamer, 89 % de los capitalinos aprobada su gestión, contra apenas 9 % que la desaprobaba. En plena luna de miel, su llamado vehemente a una cuarentena estricta y temprana le ayudó a cabalgar con éxito entre el miedo de la gente al coronavirus.

Once meses después, el contraste es impactante: la aprobación de la gestión de López cayó de 89 a 52 %, y la desaprobación se multiplicó casi por cinco, de 9 a 43 %. Una cosa fue el acierto de liderar el llamado a la cuarentena, y otra muy distinta, administrar la crisis sanitaria, económica y social en la ciudad. Alguien puede pensar que la pandemia golpeó la imagen de todos los mandatarios, pero no es verdad: antes del aterrizaje en el país del covid-19, el presidente Iván Duque tenía un lánguido 23 % de aprobación; en la entrega del Poll de Invamer de esta semana, esa cifra anda en 36 %, un alza del 50 %. A nivel de alcaldes, la aprobación de la gestión de Jaime Pumarejo, en Barranquilla, marca un notable 73 %. Mientras López cae, otros suben.



Llamar a una cuarentena estricta a mediados de marzo es quizás lo único que le ha salido bien a López en la pandemia. Para empezar, la entrega de mercados a las familias más afectadas fue lenta e insuficiente. Y luego, aunque la cuarentena aplanó la curva de ascenso del covid-19, dándoles tiempo a las ciudades de mejorar su capacidad hospitalaria, cuando llegó el pico de agosto, las UCI de Bogotá se desbordaron. Y, peor aún, cuando vino el segundo pico, a mediados de enero, colapsaron y fue necesario trasladar a decenas de contagiados graves a las UCI de otras ciudades. Y eso justo después de las inoportunas vacaciones de la alcaldesa en una playa de Costa Rica.



López ha sido una dura crítica de la ‘contratitis’, ese fenómeno que lleva a los gobernantes a crear nóminas paralelas a las establecidas de modo formal en la administración. Como lo explicó John Mario González, en una columna en este diario, los contratos fuera de la nómina formal crecieron en el gobierno de Gustavo Petro, de 29.000 a 50.000. Enrique Peñalosa los redujo, pero López los volvió a disparar y ahora rondan los 60.000.



De poco ha servido tanto contratista. Bogotá ha pasado más semanas en cuarentena –general o zonificada– que casi todas las demás ciudades, con un costo social enorme: el desempleo subió 70 % en un año (hasta el 17,6 %), mientras en ciudades como Barranquilla y Cartagena se sitúa entre 11 y el 12 %. A pesar de tanto confinamiento, con 1.800 muertes por covid-19 por millón de habitantes, Bogotá tiene en este campo el registro más alto de las cuatro grandes ciudades: las demás están entre 1.400 y 1.700 decesos por millón.



Decidida más a hablar que a administrar, la alcaldesa montó una pelea tras otra con el Presidente y con el minsalud, Fernando Ruiz. Al principio, quizás le ayudó. Pero pronto la gente se cansó, y empezó a pedirle más gestión y resultados, y menos confrontación. Hizo carrera una idea que la perjudicó: en vez de asumir sus responsabilidades, López se dedicó a buscar culpables en el Gobierno Nacional. En esta crisis, cuando la mayoría del público espera coordinación y unidad, las pataletas de la alcaldesa agotaron la paciencia de muchos.



A Claudia López le quedan 33 meses para enmendar la plana. Pero los desafíos que enfrenta –lidiar con lo que queda de pandemia y sus consecuencias, y construir el metro y dos troncales más de TransMilenio, entre otros– exigen una capacidad de gestión que, hasta ahora, ella no ha demostrado. ¿Cogerá al fin el toro de su gobierno por los cuernos, o seguirá culpando a otros de sus fracasos?



MAURICIO VARGAS

