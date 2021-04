Tributaria: la crisis después de la crisis

La discusión de la reforma tributaria me tiene ingratamente sorprendido. Se sabe que a nadie le gusta pagar impuestos y que el tema tributario es complejo. También, que estamos en época electoral, lo que obliga a los políticos a alejarse de asuntos impopulares. Pero no se entiende que se descalifique con argumentos engañosos, verdades a medias y sin análisis.

El proyecto podrá tener elementos con los que no se está de acuerdo o cosas por mejorar, pero el trabajo técnico del Ministerio de Hacienda es bueno y tuvo en cuenta muchas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, Fedesarrollo, el Emisor y la Anif, entre otros.



Colombia empezó a generar un problema fiscal en 1991, cuando se incrementó el gasto social, sin generar el ingreso necesario para financiarlo. En 1995-99 el problema se agravó, y desde 2000 hacemos reformas tributarias cada 17 meses para cerrar el hueco. En 1990, tanto el gasto como el ingreso del Gobierno rondaban el 10 por ciento del PIB, mientras que en 2019 el gasto estaba en 19 por ciento y el ingreso, en 16, no obstante 12 reformas.



En 2020 se disminuyó el ingreso un punto del PIB, mientras que el gasto en salud, liquidez y transferencias a los hogares y las empresas creció 4 puntos. Esto hizo que tengamos un déficit de 9 por ciento del PIB. Cien billones que llevaron la deuda a 65 por ciento del PIB, con peligro de crecer. Esa deuda la pagaremos los colombianos de esta y futuras generaciones, y si no hacemos algo ya para reducirla, la financiación para el país se encarecerá y disminuirá, y con ella la inversión que financia el desarrollo y el déficit externo. No es momento para populismos, sino para enfrentar un problema verdadero, que si no se soluciona, perdemos todos.



La estrategia de hacer reformas para cubrir la necesidad del momento nos ha llevado a tener una estructura tributaria de bajo recaudo, inequitativa, complicada y que grava mucho a unos pocos, incluyendo las empresas pequeñas y grandes, lo que reduce la inversión y el empleo.



Así hemos llegado a una situación en la que solo 1,6 millones de individuos contribuyen al impuesto de renta (con 23 millones de empleados), aportando 1,3 por ciento del PIB al recaudo, mientras que en países de la Ocde y emergentes, como Colombia, ese número varía entre 2,5 y 8 por ciento. La razón es que el tramo exento en Colombia es de los más amplios del mundo: cerca de $ 45 millones anuales, el doble del ingreso por habitante ($ 23 millones). En el conjunto de países comparables es 0,5-1,2.



El Gobierno propuso reducir el umbral para que cerca de un 5 por ciento adicional de los ocupados contribuyan. Se empezaría a declarar renta en $ 30 millones y se pagaría de acuerdo con la capacidad de pago. Una persona con ingresos de ese monto pagaría $200.000 de impuestos al año, cifra bastante adecuada y que en el agregado genera un buen recaudo.



Se propone subir la tasa efectiva a las clases media y alta, que tienen ingresos entre $ 6 y $ 70 millones mensuales, con tasas efectivas que suben de 8 a 25 por ciento. Esa propuesta, fuera de ser equitativa y mejorar el recaudo, nos acerca al promedio internacional. Me pregunto: ¿por qué personas con ese nivel de ingreso no pueden pagar? ¿No es cierto que todos tenemos que contribuir?



La incapacidad para lograr una base de contribuyentes más amplia ha tenido efectos negativos profundos. Ha significado que dependamos más del IVA, que es por definición un impuesto inequitativo. También nos ha conducido a que toda la carga de renta recaiga en las empresas, con nefastos efectos en el empleo. Las empresas incluyen restaurantes, peluquerías, pequeños talleres, etc.



Hablando de IVA, la estructura de ese impuesto, llena de excepciones, exclusiones y tarifas especiales, ha logrado volverlo aún más inequitativo. Basta mencionar que casi la mitad del subsidio que implica cada exclusión se lo apropia el 20 por ciento más rico, mientras que el 20 por ciento más pobre escasamente captura 9 por ciento, ya que los de mayores ingresos gastan más en los bienes excluidos. Así, los que hablan de proteger a los más pobres evitando la expansión del IVA están perpetuando gabelas para los ricos.



El proyecto contiene otras medidas positivas como gravar las pensiones a partir de $ 7 millones, recayendo la carga en aquellos pensionados del 10 por ciento más alto. Se incluye un impuesto al patrimonio temporal con un diseño mejor que el actual, que grava los patrimonios superiores a $ 5.000 millones.



Hay un componente social que contribuirá a mejorar la distribución del ingreso. Se trata de una renta para los hogares de menores ingresos que vuelve permanentes algunas de las transferencias que se crearon en la pandemia, adicionales a la devolución del IVA ($ 4 billones).



Es incomprensible ver a los que se rasgan las vestiduras por la equidad luchar por mantener un esquema que perpetúa la desigualdad y la pobreza.



Pero se han oído voces prudentes, que reconocen la importancia de la reforma pero cuestionan algunos puntos. Por ejemplo, su tamaño, o la inconveniencia de generar gasto permanente hoy, o algunos temas del IVA, o si es conveniente poner impuestos al carbón. Esos puntos deben discutirse seria y democráticamente. El momento del país no está para pronunciamientos grandilocuentes sin sustento, que hacen mucho daño. Esperemos que se logre enderezar el camino hacia discusiones serias que conduzcan a consensos para aprobar una reforma suficiente en términos de recaudo y que mejore los problemas estructurales. En este momento la reforma no es una alternativa, es una obligación. Si no, entraremos a una crisis grave, justo cuando estamos saliendo de la del coronavirus.



Mauricio Santamaría

Presidente de Anif