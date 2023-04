Pedagogía clave

Una de las tareas prioritarias que debe hacer el sector privado es una pedagogía masiva sobre la naturaleza y los beneficios –para todos– de que Colombia tenga un modelo económico basado en la libertad y las fuerzas del mercado.



(También le puede interesar: Los cinco ceros)

Es importante y urgente hacer esta labor porque en años recientes se han ido imponiendo las ideas opuestas: que los empresarios son egoístas, abusivos, explotadores; y que conviene tener una economía con gran presencia estatal de todo tipo (en la producción de bienes y servicios, en regulaciones y controles, en impuestos excesivos).

Es cierto que algunos empresarios tienen conductas ilegales y no éticas. Por ejemplo, evaden impuestos, sobornan a funcionarios públicos, hacen cabildeo para obtener ventajas injustificadas, incumplen las normas laborales con sus empleados, organizan carteles para no competir y vender a precios altos, contaminan, etc. Pero en la gran mayoría de los casos no se comportan así. Por el contrario, cumplen con sus obligaciones y hacen enormes contribuciones al bienestar nacional: invierten, generan empleo, exportan, sustituyen importaciones, aumentan la productividad y la competitividad, pagan muchos impuestos que financian la inversión social, e innovan con productos y servicios que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Sin el liderazgo dinámico del espíritu emprendedor, será imposible erradicar la miseria en la que a duras penas sobreviven 5 millones de colombianos. FACEBOOK

TWITTER

Pienso que esta tarea pedagógica corresponde a las organizaciones que representan a los empresarios –el Consejo Gremial y otras entidades que promueven la economía de mercado y el emprendimiento–, fundaciones, centros de pensamiento. Deben unir esfuerzos para diseñar y poner en marcha explicaciones didácticas, claras y sencillas pero rigurosas, para que todos los colombianos comprendamos bien que el mejor modelo económico para el progreso social es el que se fundamenta en la iniciativa privada.

Las empresas de todos los tamaños –desde los micronegocios hasta los grupos más poderosos, con capital nacional o extranjero, en todas las ramas de la economía– son la fuente real de prosperidad para todos. Por supuesto, el Estado juega un papel crucial garantizando la estabilidad macroeconómica, un sistema eficaz de justicia, la seguridad física y jurídica, la provisión de bienes públicos (ciertos servicios, infraestructura, educación y salud para los menos favorecidos), e idealmente trabajando en equipo con el sector privado para impulsar el desarrollo del país.

La pedagogía que propongo no debe ser una campaña mediática de unas pocas semanas. Tiene que ser un proceso educativo de largo aliento, diseñado por expertos que comprendan bien no solo en qué consiste la economía de mercado y cómo funciona sino que además sepan aprovechar de manera óptima las fortalezas de los diversos medios de comunicación –incluyendo, obviamente, a las cada día más impactantes redes sociales–.

Este proyecto puede ser aparentemente oneroso. Pero, para el sector privado y para el país entero, ¿hay algo más costoso que la incomprensión de gran parte de la sociedad sobre la conveniencia de la libertad económica? Nada más nocivo para nuestro avance que la idea populista que debe ser el Estado el motor que nos impulse. Sin el liderazgo dinámico del espíritu emprendedor, será imposible erradicar la miseria en la que a duras penas sobreviven 5 millones de colombianos y sacar de la pobreza a los 15 millones restantes.

La riqueza de una nación la generan principalmente hombres y mujeres que arriesgan sus ahorros y trabajan arduamente en la creación y el crecimiento de empresas que benefician a sus clientes, empleados, proveedores, comunidades donde operan, y que financian con sus tributos los gastos de funcionamiento y de inversión de los gobiernos. Esto lo debemos entender muy bien, lo antes posible, todos los ciudadanos.

MAURICIO RODRÍGUEZ MÚNERA

(Lea todas las columnas de Mauricio Rodríguez Múnera en EL TIEMPO, aquí)