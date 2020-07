No volver a la ‘normalidad’

Apreciados graduandos del 2020:



Por favor, eviten que volvamos a la ‘normalidad’ precovid-19. Esa es su gran responsabilidad y su gran oportunidad. Para poder cumplir esa trascendental misión es que ha valido la pena hacer el gran esfuerzo –muchas felicitaciones– que han hecho ustedes y sus familias para obtener su título profesional. De poco o nada servirán estos pasados 5 años de estudios si lo aprendido se dedica a volver a un pasado que Colombia y la humanidad deben dejar atrás.

Un pasado en el que no obstante grandes avances en muchos frentes, progreso que hay que aplaudir, se crearon, agravaron, ignoraron o subestimaron graves problemas. Es a resolver dichos problemas a lo que les pido que dediquen al menos una parte de su tiempo, de su inteligencia y de sus conocimientos.



Muchos de mi generación hicimos aportes valiosos, pero nos quedamos cortos. Por supuesto, nosotros los mayores debemos seguir contribuyendo a las soluciones, pero son ustedes los jóvenes los que tienen la energía, la imaginación y la audacia para impedir que volvamos a una supuesta normalidad –que en verdad tenía muchos defectos–.



¿Cuáles son esos graves problemas que les pido enfrentar con decisión?



* El cambio climático, que según científicos serios del planeta puede ser muchas veces más nocivo que el coronavirus.



* Las enormes desigualdades en ingresos, propiedades y oportunidades, que no solamente son muy injustas sino que, además, son una bomba de tiempo social y un pesado lastre para el progreso económico.



* Las guerras, que, como bien se ha dicho una y otra vez, son la peor estupidez y la más dolorosa tragedia de la humanidad.



* El clasismo, conducta vergonzosa lamentablemente presente - de muchas maneras en la sociedad colombiana.



* El machismo, comportamiento muy dañino que genera violencia y diversas formas de odiosa discriminación contra las mujeres.



* La corrupción, ese monstruo de mil cabezas que se devora los recursos que deberían destinarse prioritariamente a darles una vida digna a quienes a duras penas sobreviven sumidos en la pobreza extrema.



* La mala calidad de la educación y de la salud. Logramos en las tres últimas décadas un enorme avance en materia de cobertura en estos servicios sociales esenciales, pero su calidad deja muchísimo que desear.



* El materialismo y el consumismo desaforados. No podemos seguir pensando y actuando en función de la acumulación y consumo de bienes materiales como el gran objetivo de la vida. Porque estamos no solo destruyendo el medio ambiente, sino también nuestro bienestar físico, mental y espiritual.



* El egoísmo extremo, que ha erosionado la solidaridad y la confianza social, pilares sobre los que se construye una comunidad próspera en convivencia.



* La falta de conciencia de que la vida es sagrada y mágica, pero frágil y breve.



Apreciados graduandos, como profesor de Liderazgo, les doy un mensaje que ojalá los acompañe el resto de sus vidas: recuerden siempre que liderar es servir. Liderar es dejar una huella positiva en nuestro fugaz paso por este mundo. Espero que sus huellas sean lo más profundas posible, aportando a la solución de algunos de los problemas descritos, u otros que ustedes consideren igualmente importantes y urgentes.



Esa huella se labra día a día durante muchos años, con gran amor por sus causas, con entusiasmo que no se aminore a pesar de la adversidad, con el sabio y bello shoshin –del budismo zen, la inagotable sed de aprender–, y con la alegría de aprovechar al máximo cada instante de ese asombroso y maravilloso milagro que es la vida.



Mauricio Rodríguez