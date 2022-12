Los cinco ceros

Hace pocos días estuvo en Colombia Muhammad Yunus (Ph. D), premio nobel de Paz 2006. En un evento denominado ‘Construyendo un mundo equitativo’, organizado por la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado, serví de moderador de una muy interesante conversación que sostuvo Yunus con el expresidente Juan Manuel Santos, también nobel de Paz 2016.



(También le puede interesar: Los mejores maestros de liderazgo)

Estos son los principales mensajes –relevantes para Colombia– del creador del Grameen Bank (pionero del microcrédito) que hoy en día presta 2.500 millones de dólares por año a 9 millones de mujeres pobres en varios países, comenzando por el de Yunus, Bangladés:

* Es indispensable rediseñar el motor económico, considerando tres elementos básicos. Primero, hay que adoptar el concepto de negocios sociales (empresas que no reparten dividendos, dedicadas a solucionar problemas de la humanidad con base en la virtud de la solidaridad). Segundo, tenemos que reemplazar la noción de que todas las personas buscan empleo, por la nueva idea de que todos los seres humanos tienen el potencial de ser emprendedores. Tercero, es necesario reinventar el sistema financiero para que trabaje eficientemente en favor de la gente que está en el primer peldaño de la escalera económica.

* En su estupendo libro titulado Un mundo de tres ceros, Yunus plantea tres objetivos mundiales: cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. El expresidente Santos sumó a esa lista de prioridades las de cero guerras y cero batallas (fracasadas todas) contra las drogas. Esos cinco propósitos están conectados entre sí y por eso conviene abordarlos de manera simultánea. Coincidieron los dos expositores en que para alcanzar estas ambiciosas pero factibles metas, hay tres poderosos instrumentos: un nuevo modelo educativo, el aprovechamiento de la tecnología y liderazgos audaces.

Yunus plantea tres objetivos mundiales: cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. FACEBOOK

TWITTER

* Yunus propuso que la educación tenga como eje central la formación de emprendedores. Que se deje de educar para conseguir un puesto de trabajo y más bien se enseñen conocimientos y habilidades que les permitan a muchas personas no depender de empleadores ni de asistencia social por parte del Estado. Una educación que fomente la máxima expresión del potencial humano: la creatividad.

* En cuanto a la tecnología, Yunus afirmó que nunca antes la humanidad ha tenido una caja de herramientas con las capacidades actuales de mejorar la calidad de vida de forma radical, masiva y expedita.

* En materia de liderazgo, tanto Yunus como Santos manifestaron su optimismo porque notan en los jóvenes un gran compromiso con el cambio en muchos frentes: la economía, la política, los asuntos sociales, el medioambiente y la cultura. En cuanto a la paz, Santos mencionó la labor de su fundación –Compaz– en la capacitación de líderes sociales que la construyan en todas las regiones, uno de cuyos proyectos es un diplomado con la Universidad Externado.

Concluyo con el inspirador párrafo final del libro ya comentado de Yunus: “En un mundo que crea más y más noticias deprimentes cada día, podemos crear una explosión de esperanza, demostrando que el indomable espíritu humano no debe jamás dejarse vencer por la frustración y la desesperación. El propósito de la vida humana en este planeta no es simplemente sobrevivir sino vivir con gracias, belleza y felicidad. Depende de nosotros hacer que esto sea posible. Podemos crear una nueva civilización no basada en la codicia sino en el espectro completo de los valores humanos”.

MAURICIO RODRÍGUEZ

(Lea todas las columnas de Mauricio Rodríguez en EL TIEMPO, aquí)