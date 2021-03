Lecciones de la pandemia

Al completar el primer año de la pandemia, resumo a continuación lo que he aprendido de esta traumática experiencia en mi labor como profesor de Liderazgo de la Universidad Externado de Colombia, en múltiples sesiones virtuales de clases, conferencias, talleres y mentorías con estudiantes y profesionales muy diversos:

*La resiliencia –que es la capacidad de superar la adversidad– ha sido el atributo clave para enfrentar esta crisis que ha dejado profunda huella tanto en la vida personal como en el ámbito laboral. No existe una fórmula mágica para nutrir esa cualidad, pero tener salud y armonía en las cuatro dimensiones del ser humano –cuerpo, mente, corazón y espíritu– es condición necesaria para poder sortear con éxito los enormes y complejos desafíos que ha producido el covid-19. Debilidades o vacíos en esas facetas son un pesado lastre que complica las buenas y oportunas respuestas a los retos inéditos que estamos encarando.



* La empatía –que es la capacidad de sentir lo que sienten los demás– ha ganado mucha importancia en el ejercicio del liderazgo. Escuchar con mucha atención y sensibilidad lo que expresan los colaboradores, colegas, jefes, clientes o usuarios, y demás integrantes de la comunidad con la que se relaciona la empresa o entidad de cualquier naturaleza, es crucial en estos momentos de gran tensión y angustia.

* La buena comunicación es siempre conveniente, pero en la actual coyuntura es un asunto vital que debe atenderse de manera prioritaria. Nadie está esperando que le resuelvan los múltiples interrogantes que surgen en medio de tanta confusión; pero todos esperamos que la comunicación sobre lo que sucede sea oportuna, transparente, seria y humana –no simplemente un correo formal o un mensaje virtual en donde no haya la posibilidad de dialogar–.



*La creatividad es esencial ahora que muchas de las actividades que se hacían antes del virus no se pueden hacer o se deben hacer de manera diferente. Pero dicha creatividad tiene en la actualidad muchas más restricciones que en el pasado, cuando no eran tan escasos los recursos necesarios para innovar –tiempo, gente dedicada, dinero–. Lo que más se puede y se debe aplicar hoy en día es el pensar “dentro de la caja” –es decir, con limitaciones que no es posible remover–, en vez del tradicional pensamiento “fuera de la caja” –que es menos realista en esta época–.



*Como nunca antes en la historia reciente, hay que tener actitud ‘Shoshin’. Ese concepto, que viene del budismo zen, se define como la mente del principiante, del aprendiz. Es decir, se debe tener el deseo y la disciplina de aprender nuevas ideas –que sirvan para encontrar salidas del laberinto del coronavirus y sus consecuencias–. Eso implica desaprender nociones ya obsoletas e incorporar nuevas herramientas y metodologías en muchos campos, como por ejemplo la digitalización de los negocios, la educación, la salud y el entretenimiento.



*Es urgente trabajar en el mejoramiento del clima organizacional tanto en el sector privado como en el público. Noto un ambiente pesado por doquier y en todos los niveles, producto del cansancio físico y mental, de la ansiedad por la incertidumbre, de la presión excesiva por alcanzar metas imposibles. Ese enorme estrés se suma a las grandes preocupaciones personales de todos por el bienestar de nuestras familias en cuestiones de salud, finanzas y educación. No se pueden dilatar ni minimizar las decisiones y planes de acción concretos para mejorar la calidad de vida laboral de muchas personas que llevan un año sometidas a un muy duro desgaste.



Mauricio Rodríguez

Profesor de Liderazgo, Universidad Externado de Colombia