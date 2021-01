La prioridad del 2021

Según estimaciones preliminares de Fedesarrollo, el porcentaje de la población colombiana que padece la pobreza monetaria habría aumentado 10 puntos porcentuales –de 35 a 45 por ciento del total el año pasado–. Esta pésima noticia refleja el doloroso impacto económico de la pandemia en los hogares de menores ingresos. Pero lo más grave es que los más perjudicados fueron aquellos ciudadanos que a duras penas sobreviven en el escalón más bajo –en la pobreza extrema–. Porque, según dichos cálculos, el porcentaje de quienes sufren esa penuria se habría duplicado –pasando del 9 al 18 por ciento–.

En resumen, casi la mitad de los colombianos hoy en día son pobres. Y casi uno de cada cinco vive en condiciones infrahumanas –en la miseria–. Remediar esta muy lamentable realidad debe ser la prioridad nacional. No es una cuestión meramente social, económica o política; es un imperativo moral. No es una responsabilidad exclusiva del Gobierno; es una obligación ética de toda la sociedad.



La solución ideal es la generación de empleo para que en cada uno de esos hogares al menos uno de sus integrantes reciba un salario que le permita atender los consumos básicos de su núcleo familiar. La tendencia en materia de empleo en los meses recientes es positiva, pero lo cierto es que el nivel actual –superior al 13 por ciento– es muy elevado. Y en este año y el próximo será imposible que logre reducirse a un dígito. Esto significa que en la práctica, en el mejor de los escenarios, habrá más de dos millones de desempleados. Por lo tanto, los datos de pobreza y de miseria serán de todos modos muy tristes y preocupantes.



Así, pues, el Estado deberá –con los impuestos que paguemos los colombianos de mayores ingresos– asegurar mediante ayudas económicas la subsistencia digna de quienes simplemente no tienen con qué satisfacer sus necesidades más elementales. En las pasadas dos décadas se ha avanzado de manera significativa, a través de diversos programas, en la atención a esta población en crisis. Pero aún falta mucho por hacer, tarea que se ha duplicado por culpa del covid-19.



¿Cuál podría ser una nueva y abundante fuente de recursos para financiar esta misión –la más urgente e importante de todas–? En mi opinión, debe ser el desmonte del subsidio a las pensiones altas, una absurda e injusta transferencia del Estado a personas que no deberían tener ese muy regresivo beneficio.



Los expertos de Fedesarrollo, liderados por su director, Luis Fernando Mejía, están elaborando una serie de propuestas ambiciosas para resolver el muy serio problema fiscal que enfrenta Colombia, situación que se agrava por la obligación de darles la mano a los millones de colombianos que en los pasados 9 meses han engrosado las filas de la pobreza. Una de esas iniciativas tendrá que ver con la eliminación de dicho subsidio a las pensiones altas o la aplicación de tributos a esos pagos.



Seguramente habrá una gran oposición a medidas como la propuesta, por parte de pocas pero poderosas personas que se rehusarán a perder esas gabelas. Por eso invito a todos los líderes de opinión –columnistas, dirigentes gremiales, académicos– a que respaldemos la corrección de esa aberrante injusticia. De esa manera, la opinión pública podría apoyar esa iniciativa que es trascendental porque de su aprobación dependerá el bienestar de millones de colombianos desesperados por su cruel crisis económica.



Mauricio Rodríguez Múnera

Profesor de la Universidad Externado de Colombia