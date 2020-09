Buenas ideas para líderes

Se han escrito y se siguen escribiendo muchos libros sobre liderazgo. Como sobre todo tema, hay buenos, regulares y malos. Pero de vez en cuando aparece una publicación excepcional que vale mucho la pena leer. Me refiero a Las leyes de la naturaleza, de Robert Greene, reconocido experto en la materia (autor del famoso libro Las 48 leyes del poder, entre otros), editado por Océano.

Este extenso libro, de 638 páginas, trata en 18 capítulos –con 77 subcapítulos– múltiples facetas de lo que debe ser, no ser, hacer y no hacer un buen líder. Ilustra con interesantes ejemplos de la historia los grandes aciertos y errores de líderes en diversos campos. Lo cual hace que su lectura sea amena y útil.



Recomiendo aprender las numerosas lecciones que aporta Greene, porque el liderazgo no es una ciencia exacta que pueda resumirse en unas pocas fórmulas precisas que garantizan el logro de los objetivos propuestos. Por el contrario, es un arte que exige conocer a fondo la compleja y volátil naturaleza humana. Nunca se comprenderá del todo, pero es mucho lo que se puede profundizar –como magistralmente lo hace el autor– en las razones y las emociones que determinan las ideas y acciones de las personas. Voy a comentar algunos aspectos tratados en el libro, los que más me llamaron la atención.



“Su carácter es su destino”, de Heráclito, es uno de los frecuentes aforismos sabios que enriquecen el texto. Según Greene, dicho carácter es lo que define nuestro comportamiento. Su origen es genético y sicológico –labrado desde temprana edad–, y termina de formarse con nuestras experiencias y hábitos. Es la esencia de nuestra conducta, tanto buena como mala. Conocer bien dicha huella digital propia, así como descifrar el carácter de los demás, es crucial para el ejercicio eficaz del liderazgo. Recomienda el autor: “Busca que tu estilo de autoridad sea auténtico, debe emerger naturalmente de tu carácter, en particular de las fortalezas que poseas”.



Otro asunto que aparece en varias secciones es el del manejo de la adversidad, algo clave en estos momentos de aguda crisis. Sugiere Greene ver en la adversidad una fuente de aprendizaje y un medio para fortalecernos. Evitar circunstancias adversas es imposible, y subestimarlas puede agravarlas. La prueba de fuego del liderazgo es la capacidad de superar los inevitables obstáculos, dolores y fracasos que se presentan en la vida, sobre todo en aquellos casos en los que las metas son muy ambiciosas. Lo que hace la diferencia es la actitud con la que se enfrentan las dificultades. Cuanto más positiva sea, mayor será la probabilidad de salir adelante.



La imperiosa necesidad de concentrar la atención y la energía en pocas e importantes prioridades es algo que también enfatiza Greene. Advierte del constante riesgo de “extraviarse en la trivialidad”, de “sucumbir al micromanagement” (gerencia concentrada en los detalles) o de diluir esfuerzos y recursos en demasiados frentes que no lo merecen.



Por último, subrayo la trascendencia que le da este prominente estudioso del pensamiento clásico y de la historia a lo imprescindible que es tener en la vida un gran propósito. Que sirva de brújula, de inspiración, y de luz en tiempos oscuros, para poder afrontar bien los enormes desafíos que encaran los más audaces y valientes. Esa misión está muy bien descrita en las palabras de Martin Luther King citadas en el libro: “Tenemos la responsabilidad de descubrir para qué fuimos hechos, descubrir nuestro propósito en la vida, descubrir qué estamos llamados a hacer. Y después de que lo descubramos, debemos hacerlo con todas las fuerzas que podamos reunir”.



Mauricio Rodríguez Múnera

Profesor de Liderazgo