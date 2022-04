Chocó: ¡no más paliativos!

Hace pocos días, viendo las muy dolorosas noticias de la grave crisis del Chocó, le pregunté a un buen amigo que es de allá y labora con su comunidad qué estaba pasando. Por la seguridad de él y su familia, no revelo su nombre. Esta es su respuesta:

El deterioro de la calidad de vida y la criminalidad en Quibdó han alcanzado un pico inédito, y lo preocupante es que la situación puede empeorar. Habiendo transcurrido tan solo tres meses del año (2022), el número de homicidios se estima en 70 casos, convirtiendo a esta ciudad en la más violenta per cápita del país. La situación de pobreza, desempleo, exclusión y corrupción siempre ha sido parte de la realidad de la capital chocoana, pero en las últimas décadas el desplazamiento forzado, impulsado por oscuros intereses económicos, ha servido de catalizador de la actual situación de violencia desbordada.



Todos los grupos armados –guerrilla, paramilitares y bandas criminales– se dedican a reclamar un pedazo del territorio al que hace mucho tiempo renunció el Estado. La consigna de estos grupos es defender sus intereses a cualquier precio. El pueblo está en constante zozobra y vive inmerso en un miedo palpable. Durante esta semana, cuando apenas empieza a caer la noche, las tiendas, establecimientos comerciales e instituciones educativas cierran temprano. La ciudad semeja un pueblo fantasma, muy parecido a los peores días del confinamiento por la pandemia.



La acostumbrada extorsión, a veces camuflada con eufemismos como “la colaboración” o “la vacuna”, que había venido agobiando a los comerciantes más grandes, en los últimos años la estrategia criminal mutó y ahora no discrimina. Los denominados combos delincuenciales han acorralado a todos los residentes, independiente del nivel de ingreso o de actividad económica.



Cualquier individuo, desde la señora que vende frutas, empanadas o cualquier cosa en el espacio público hasta la persona que va a construir o hacerle un arreglo a su vivienda, un docente o miembro del personal médico, un emprendedor o comerciante son víctimas permanentes. Todos son forzados a tributarle a un grupo delincuencial, so pena de un atentado. A quien le imponen un valor por pagar y no accede a sus peticiones en el tiempo estipulado, le hacen disparos a su vivienda o puede ser objeto de un homicidio o tentativa de homicidio.



Recientemente, en uno de los habituales panfletos, un grupo armado les declaró la guerra a los que vienen extorsionando a diestra y siniestra. Coincidencia o no, a los pocos días empezaron las balaceras que se pueden dar casi simultáneamente en varios sectores de la ciudad. Esta también puede ser una de las posibles explicaciones de la sostenida escalada de homicidios. En otras palabras, es una aplicación de la ley de acción y reacción.



Es urgente tomar medidas estructurales y de fondo que apunten a recomponer el rumbo. ¡No más paliativos! Lo que se vive en Quibdó hoy es la acumulación del abandono, la pasividad, la negligencia y la apatía por actuar en todos los frentes y niveles, tanto del Estado como de la sociedad civil.



Precisamente, el camino hacia la construcción de una sociedad próspera y armoniosa, que pueda erradicar esta violencia, empieza con la aceptación de que todos tenemos que aportar a la solución, pues repartir culpas ha demostrado ser poco fértil y solo nos aleja de la posibilidad de encontrar puntos de convergencia.



MAURICIO RODRÍGUEZ MÚNERA



