Pico y vaca

Ahora, cuando regresan los trancones, los pico y placa y pares e impares, me llegó por casualidad un libro del senador Jorge Enrique Robledo bajo el título de Manizales: la ciudad en la colonización antioqueña. En dicho libro se encuentran citas tomadas de los libros de los acuerdos del Concejo Municipal de Manizales entre 1850 y 1904 que versan sobre el caótico tránsito de bueyes, mulas y otros animales en la capital caldense. A continuación, algunos pertinentes al caos de movilidad en tiempos de arriería:

“La sociedad necesita que los bueyes no entren a la población. No nos dejan paso en la ciudad durante ciertos días. Y como las calles aquí son tan estrechas, las rebozan, rasgan con sus cuernos y con fardos todas las paredes de las casas, y quedan esas vías públicas arrastradísimas e inabordables”.368 “El día domingo no se permitirá en la plaza i calles bestia suelta bajo la multa de dos reales”.369 “Por cada cabeza de ganado conocido como ladrón pagará por multa cuatro reales”.370



“Además, era deber de las autoridades “conducir al coso a los animales que anden vagando por las calles y las plazas”.371 “Las recuas que entran a la población con el objeto de entrar o recibir cargas (...) se irán introduciendo de cinco en cinco animales, de manera que no pueda entrar una partida sin haber salido la otra. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán transitar libremente por las calles los animales que conduzcan víveres, leña, carbón o materiales de construcción, pero una vez descargados, no se permitirá que permanezcan en las calles”.373



“Prohíbese transitar con animales de cualquier especie por las calles contiguas a la iglesia los días festivos i en los momentos en que haya reunión por la entrada a misa o la salida de ella”.375 “Prohíbese de hoy en adelante hacer aglomeraciones de cargas en las esquinas de la plaza principal i conducir i cargar animales en dichos puntos los días de feria”.380



“Prohíbese ordeñar vacas en las calles i tenerlas sin descornar”.381 “Prohíbese cargar i descargar recuas en las plazas sin que los animales estén retirados de las aceras”.382 “Prohíbese dar de comer en las calles a los animales amarrados en ellas y dejarlos sobre las aceras”.383 Y hasta las acrobacias sexuales de equinos y vacunos exigieron la atención de las autoridades: “Es prohibido tener sueltos en las calles i ejidos del poblado caballos sin castrar”.386 “No permitir en los corrales o ferias públicas animales de distintos sexos, i que por su estado puedan ofrecer a la vista escenas repugnantes”.387



Mauricio Pombo