Palabras de moda

En estos últimos diez o quince años se han puesto de moda ciertas palabras o acepciones que en su nuevo sentido poco o nada se usaban. Señalo las siguientes, tomadas al azar: ‘tóxico’, ‘disruptivo’, ‘animalismo’, ‘economía extractiva’, ‘economía naranja’, ‘sostenible’, ‘sustentable’, ‘feminicidio’, ‘sororidad’, ‘emprendimiento’, ‘negacionismo’, VAR, ‘hombre de bien’, ‘deconstrucción’, streaming, millennial y centennial, ‘lenguaje inclusivo’, ‘resiliencia’, ‘algoritmo’, 4G, 5G, etc.

Tóxico pasó de ser “que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico” a significar cualquier persona o relación inapropiada, que hace daño. Disruptivo, “que produce una interrupción súbita de algo”, es un concepto hoy en día muy apreciado en los círculos económicos y proviene del inglés disruptive, en referencia a algo que genera un cambio muy importante o determinante, como la creación de la computadora personal.



Economía extractiva no es nueva, pero está muy de moda entre quienes estamos en su contra y consiste en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo o aguas marinas o continentales. Los productos recolectados luego son comercializados, sin pasar por un proceso de transformación. En cuanto a la economía naranja, que la puso de moda el actual gobierno, tiene que ver con las industrias creativas y culturales, o dicho de manera más ‘bonita’: el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento, una economía en la que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar ideas.



‘Sostenible’ y ‘sustentable’ son también conceptos que entraron a la alfombra roja o a las pasarelas de la economía. Dan estatus, y no está mal que así sea, siempre y cuando no sean una mera pantalla. En cuanto a ‘feminicidio’ y ‘sororidad’, se trata de dos nociones que, gracias al empoderamiento de la mujer en el mundo, adquieren cada vez mayor relevancia. El primero sobra definirlo, el segundo no es tan conocido y se refiere a “la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género.

‘Sororidad’ es un término derivado del latín soror, que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente, en las sociedades patriarcales”.



Se me quedan algunas de las mencionadas palabras entre el tintero –en el teclado, para ser más exactos–. Ya volveremos.



Mauricio Pombo