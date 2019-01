Ganó nuestra selección, pero cuando pierde, perdió la Selección Colombia, no nuestra. Oro para nuestra Caterine Ibargüen, cuarto puesto para una patinadora colombiana. Nairo es nuestro cuando gana, pero es solo un boyacense cuando pierde.

Nuestros héroes heridos o caídos en combate, pero no hablamos de nuestros policías corruptos, son solo policías corruptos, no nuestros, muchos de los cuales habrán pasado por las aulas de la escuela General Santander. Y ni hablar de nuestro general Guatibonza, nuestro héroe de las chuzadas. A raíz del irracional, estúpido y criminal atentado en la Escuela General Santander escribí el siguiente párrafo en Facebook.



“Pensando en esto y otras muchas cosas más, escribí lo siguiente: Me aburrí, para ser más exactos, me mamé de los lugares comunes que nos inundan de babas en estos días. El cuento de los héroes de la patria no me lo como. ¿Por qué? Porque considero que cualquier persona que trabaja, sea un obrero de la construcción, un mensajero de droguería o una cajera de un supermercado, es tan héroe como un policía. Esta retórica del heroísmo no conduce a nada. Es típica de quienes viven de la guerra, del ejército de latifundistas nacionales (Eln), de narcos y ‘paras’ que se alimentan hasta la obesidad del conflicto. ¡Claro está que me indigna lo ocurrido en la Escuela General Santander! Me emputa, me envalentona. Pero lo más grave o triste es la manera como ese crimen es utilizado para seguir asesinando líderes sociales, justificando despojos de tierras y ocultando verdades casi obvias sobre el Fiscal y su pasado”.



Hay mucha tensión en el ambiente. Las silenciadas muertes y acalladas voces de líderes sociales. El futuro de Venezuela es un enigma. El Centro Democrático afila sus uñas. Indigna lo de la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, contra Vicky Dávila, quien, por lo demás, no es de mis afectos. Que un community manager fue el que fue el que fue. Y pasa el tiempo y no hay nombres de responsables. Es que fue que fue que. No le creo una palabra. Y ahí, finalmente, terminó pagando un joven, Juan Camilo Montoya, seguramente bien pagado, para asumir la responsabilidad de tamaña calumnia e ignominia. No es nada nuevo en el CD tirar la piedra y esconder la mano.