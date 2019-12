Neocolombianismos

En un artículo de la Deutsche Welle hacen un recuento de nuevas palabras que han aparecido entre los jóvenes alemanes. Palabras como merkeln, verbo que hace referencia a su canciller, significa ser incapaz de tomar decisiones o de dar sus propias opiniones. El verbo puede ser usado también para describir a alguien que simplemente está ahí, sin hacer nada. Lo que podríamos traducir como ‘duquear’. Citan también el verbo krimmen, tomado de la política, esta vez en referencia a la crisis entre Rusia y Ucrania con respecto a Crimea (que se escribe Krim en alemán). Krimmen significa quitar a una persona algo que previamente le habías dado. Lo que podríamos traducir como crimen sin k, o ‘lafauriar’ y, más ampliamente, ‘gobernar’ en la Colombia de siempre.

Luego mencionan Skylern, que viene del mundo de la cultura pop y tiene su origen en el personaje Skyler de la serie Breaking Bad. Los jóvenes en Alemania ahora la usan para referirse a alguien que saca de quicio a los demás. Podríamos, en nuestra Colombia patria querida, traducirla por ‘londoñar’ (hacer hoyos), con el agregado de que también significa ordeñar el erario.



Luego añaden smombie, una combinación de smartphone y zombie, y se refiere a aquellos sujetos que caminan por la ciudad sin prestar atención al resto de la humanidad, convirtiéndose en un peligro público. Y, no sobra decir, no se ven tan inteligentes como ellos creen. Yo la traduciría en chibcha por ‘congresear’ o, dicho de otra manera, devengar en el Congreso.



Inspirado o, más bien, basado en este artículo de la Deutsche Welle, me atrevo a sugerir una serie de neologismos al español colombiano: cabalear: verbo transitivo regular (en cualquier sentido) que significa decir estupideces para confundir. Uribir, verbo irregular y se conjuga como abolir, o sea, complicado de conjugar (tiene más de 82 acepciones) entre las cuales se cuentan: ocultar, codiciar y evadir.



Sugiero algunos más: palomalenciar, silenciar a punta de gritos. Ruedar, defender lo indefensable motivo parentesco, muy parecido a nestorear o moralear (torear con capa azul por el mismo motivo). Martaluciar, sinónimo de putinear, que significa inventar fantasmas, y como segunda acepción: incontinencia verbal. Por último estaría petro, sustantivo que significa socialhablamierdismo. Como verbo, petrear expresa apropiarse de lo ajeno, llámense marchas o paros. Dicho de otra manera: oportunismo radical.