Mezcla de opiniones y paisajes

El periodismo contiene muy diversos géneros, entre los que cito algunos: entrevista, crónica, reportería, investigación y opinión.



El periodismo no es un género en sí mismo, se trata de una gran diversidad de maneras de enfocar, que en común solo tienen el hecho de ser publicados. Así como el cuento, la novela y la poesía caben en el género de la literatura, cada uno es totalmente diferente.

El columnismo también tiene muchas variantes, los especialistas en economía, los del medio ambiente, aquellos que se dedican a otras especificidades y otros que sencillamente están en el día a día y comentan lo recientemente ocurrido en cualquier ámbito.



Sin embargo, la clave del ‘éxito’ reside en saber escribir, redactar y concretar con el menor número de adjetivos posible.



Cualquier tema puede ser un tema para quienes, como yo, no nos dedicamos a tramas específicas, sino que nos dejamos llevar por la cotidianidad.



Y en este momento –cambio de tema– me encuentro cerca de Villeta, en la vereda de Pilones, Quebradanegra. Soy más bien poco campestre, pero en este lugar me siento a plenitud. El paisaje perfecto de cordillera, montes y montes sin fin. Pájaros y pájaros de todos los plumajes y colores, hermosos, sí, aunque en las mañanas me moleste su canturreo.



La carretera a Villeta nos lleva por lugares como El Rosal, donde se consiguen los mejores pandebonos, almojábanas y pandeyucas posibles. Y, de ahí en adelante, del frío y la neblina vamos carretera abajo cambiando de clima y paisajes constantemente, de eucaliptos y sauces a nísperos, almendros y guayacanes. Pasamos cerca de San Francisco, donde vive el poeta Escobar y se come muy bien. Luego vendrá La Vega, pueblo dividido, para su desgracia, por una enorme carretera, o sea, hay dos La Vega e ir del uno al otro es un suicidio. Cruzarla es realmente peligroso. Para conocerlas hay que bajarse en una, a la ida, y en la otra a la vuelta.



Así pues, esta columna pretende ser una autoentrevista, una crónica, algo de reportería, poca investigación y mucha opinión.



MAURICIO POMBO



