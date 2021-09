Los Miranda

Todos hemos oído hablar de Francisco de Miranda, político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano considerado el Precursor de la Independencia Americana contra el Imperio español. Conocido como El Primer Venezolano Universal y El Americano más Universal. Yo no sabía que, además, participó en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución francesa, acontecimiento del cual fue protagonista destacado por lo que le fue otorgado el título de Héroe de la Revolución, y posteriormente en la independencia de Venezuela, siendo líder del Bando Patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última, en calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela.



(Lea además: La tibieza)

Hay otro Miranda (Ernesto Arturo) que da nombre a una mundialmente conocida sentencia para quienes vemos series policíacas; se trata de la Advertencia Miranda (también, Reglas Miranda o Derechos Miranda; en inglés, Miranda warning, Miranda ruling o Miranda rights) y es un aviso que los agentes de policía en Estados Unidos deben hacer a toda persona que haya sido arrestada.



Generalmente, el formato del texto de la Advertencia Miranda es el siguiente:

Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los derechos previamente mencionados?



Fue establecida después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en el caso ‘Miranda contra Arizona’ de 1963, que la confesión del acusado Miranda realizada a la policía no era admisible como prueba, debido a que no había sido debidamente informado de que tenía derecho a guardar silencio y a contar con la asistencia de un abogado y que cualquier declaración suya podría ser utilizada como prueba en su contra. El criterio fue ratificado por la Corte Suprema en el caso ‘Dickerson’ del año 2000. La Advertencia Miranda se ha establecido como procedimiento policial de rutina para evitar la violación del derecho constitucional a no autoincriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (derecho a guardar silencio).



Mientras en Colombia, frente a un arresto, solo existe el inmediato: es que fue que, que fue que fue que.

MAURICIO POMBO

(Lea todas las columnas de Mauricio Pombo en EL TIEMPO, aquí)