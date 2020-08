Fanatismos, eufemismos y más

No sé si me duele, más bien diría que me molesta, vivir en un país de ignorantes y analfabetas (anabecedarios los llamo, y me refiero a quienes han estudiado) y lleno de abogados –esos sí muy versados en excusas para esto y todo lo otro–. No, definitivamente no me duele, me vuela la piedra. Fanáticos marianos y raleas de cristianos que desconocen que la Biblia, cuyo Viejo Testamento es un fabuloso cuento escrito en diferentes épocas e idiomas y el Nuevo da fe de algo cuyos autores (con excepción de dos) no vivieron lo relatado, son solo un ejemplo de los fanatismos ignorantes que campean en el país.

La ignorancia hace posible creer en cualquier estupidez o desmán que provenga del ídolo. Ya la política no se debate en foros públicos, ni siquiera en columnas de opinión elaboradas o en entrevistas equilibradas y con contrapreguntas, lo opuesto al estilo Dávila y Rueda suelta.



Una prueba más es que vivimos en una trinocracia, tweetocracy en inglés, gracias a la cual el poder se ejerce con 280 caracteres lanzados cada tantos minutos para dar órdenes, bien sea masacrar o boicotear elecciones, muy al estilo Uribe-Trump, el tándem perfecto de la neodemocracia de la manipulación. Ya los poderosos no necesitan explicar, fundamentar o debatir; basta con sugerir lo que les molesta en el momento de trinar para lograr sus objetivos. Lo que les incomoda es despachado con un trino, y los borregos siguen y aplauden la orden burdamente cifrada.



Además, vivimos en el país de los eufemismos. Los asesinatos se denominan ‘falsos positivos’; las masacres, homicidios colectivos; los desplazados, migrantes internos, y la violación, un desahogo sexual; y también de disfemismos: los detenidos se autodenominan secuestrados y esta perla: masacres con criterio social.



Estamos viendo en vivo lo inexplicable: un presidente que un día reparte dulces a los niños hambrientos del Chocó; y otro, levantando el puño en señal de victoria y saludando muy sonriente a un pueblo que acaba de sufrir una masacre y que clama por la paz y muestran sus pulgares señalando la tierra.



De masacre en masacre con indolentes respuestas en Colombia y risibles reacciones de un presidente que no preside nada, y en EE. UU. de boicot en boicot hasta la supremacía total.



Luto, dolor y miedo, eso deja el fin de semana pasado.



Mauricio Pombo