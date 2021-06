Estados desunidos

Curioso pueblo al que le fascina apocopar, sincopar y otras pocas copas más. El segundo es un seg, William es Will o Liam, Richard Rick y, sobre todo, apocopar al mundo entero, que no existe fuera de ellos. Curioso pueblo que insiste en sus pulgadas (2.54 cm), yardas (91.4 cm), millas 1.64 km), libras (0,453 gr), galones (3.785 gr), onzas (28.3 gr) y fahrenheits (F- 32) x 5/9 en contravía de los demás. La academia y la cultura en sus dos costas, el resto del país viviendo en la ignorancia y donde la tierra es plana, a pesar de los Rocky Mountains. Un pueblo raro que elige a Donald Trump y, a pesar de todas sus barbaridades, casi lo reelige.

No dan, a veces, pie con bola. Su deporte favorito, el ‘football’ americano, no se juega con los pies ni con una bola. A ellos no les gustan los deportes que permiten el empate, como el que ellos llaman ‘soccer’, los partidos –no importa cuánto se prolonguen– deben terminar con un ganador (béisbol, rugby, básquet y otros más).



También me resulta curiosa la fascinación que tienen por los temas que aluden a la medicina. Basta con ver la enorme cantidad de series de televisión dedicadas al tema. Cito algunas:



‘The Good Doctor’. ‘House’. ‘The Resident’. ‘Anatomía de Grey’. ‘Estación 19’. ‘Chicago Med’. ‘New Amsterdam’. ‘Urgencias’.



Médicos, hospitales, urgencias, enfermedades, todos los días, les producen fascinación.



Curiosamente, en todas (gran parte de las series) la gente paga con un billete y nunca hay siquiera vueltos. Se arrodillan para pedir el matrimonio.



Los norteamericanos (denominación incorrecta, pues los mexicanos y los canadienses también lo son) tienen un país que consta de cincuenta estados, a cual más diversos, aunque algunos, como Massachusetts, Pennsylvania, Virginia y Kentucky, usan el título de mancomunidad (Commonwealth) y no de estado.



A la mayoría de los colombianos, si se les mencionan las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y otras muchas más, saben que se trata de ciudades capitales de departamentos del país. Por el contrario, si a un estadounidense le hablamos de Juneau, Little Rock, Bismarck, Pierre o Boise no las han oído nunca y no saben que se trata de capitales de importantes estados de su país (Alaska, Arkansas, Dakota del Norte…).



Me preguntarán por qué no escribí sobre el mediocre y el bárbaro. Respondo: porque quería evitarme, por un día, las amenazas de muerte, tan propias de los bodegueros del no mencionado.



MAURICIO POMBO