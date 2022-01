Entre usted y tú

Ser y estar, dos verbos importantísimos y casi exclusivos del español. La famosísima frase ‘to be or not to be’ puede ser traducida por ser y no estar, o estar y no ser; lo que ampliaría de manera significativa su significado. El ‘to be or not to be’ fue magníficamente traducido por mi hermano Juan Manuel como vivir o morir.



Ser complicado y estar complicado son dos cosas muy diferentes. Para traducir sus contrastes se necesita de muchos recovecos. Estar deprimido está muy lejos de ser deprimido.

Cada idioma tiene sus intraducibles riquezas, acá me limito a señalar esta delicadeza del español. Así mismo, contamos con dos géneros (en alemán, por ejemplo, son tres). En inglés no existen, así como tampoco una diferencia entre tutear o ‘ustedear’. Hay, sin embargo, una forma de propiciar la cercanía: decirle al otro que te puede llamar por su nombre.



En cuanto al tú y al usted, en Colombia claramente no existen reglas claras en cuanto a su uso, como sí las hay en otros idiomas en los que existe, donde el tutear debe ser consentido. En inglés sería absurdo decir ‘you can say you to me’. Los anglohablantes lo hacen al decir: me puedes llamar por mi nombre y, ya entrando más en confianza, me puedes llamar por mi apodo.



El tú tiene un plural que no usamos en Latinoamérica, el vosotros. Pero, sí está muy extendido el vos, que reemplaza al tú y al usted. A la conjugación en español, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos habrá que agregarle el vos. Vos querés, vos pensás, andan de voz en voz.



Y termino con lo siguiente: el presidente es apenas un residente de la Casa de Nariño. No preside nada, aunque últimamente le haya dado por leer discursos altisonantes. Es que es muy perfeccionista. Todos sabíamos, y lo hemos verificado, que era un mediocre sin experiencia alguna, excepto el puesto (escritorio) que le consiguió su padre en el BID; sin embargo, ocupa el puesto de pre-presidente, pues todos sabemos quién lo es de veras. Un señor escondido en una finca del tamaño de un departamento.



Y, para finalizar, les deseo un buen año nuevo. Y aquí entre ustedes y tú, entre nosotros, vosotros, ellos, ellas, que este país tenga un año mejor, menos violento, menos caro, con menos ómicron, con menos agresividad verbal entre ellos, entre los que se dicen más corrupto serás tú, es decir, los que se pelean los puestos del poder.



MAURICIO POMBO



