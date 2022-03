Estaba comenzando a escribir la columna y se me ocurrió la siguiente historia, y decidí compartirla: “El tipo llevaba un buen tiempo en la cárcel, cuando se enteró de que las autoridades andaban muy ansiosas en la búsqueda de un asesino. Él les dijo que con gusto les daba el nombre bajo la condición de que lo dejaran libre. Ellos aceptaron, pues era urgente acabar con esa ola criminal. Entonces, el tipo les dijo: el asesino soy yo”.

Y bueno, sigamos con el tema. En estas agobiantes épocas de pandemia, cuando muchos han perdido a sus seres queridos y a otros no tan queridos, un buen número de personas se volcó a las redes sociales, a veces también asociales, y en algunos casos antisociales. Donde se habla mucho de términos como ADN (cuyo nombre real pocos conocemos: sigla de ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos).



Las redes se han convertido en un lugar donde se ventilan todo tipo de odios y emociones. Personajes como el innombrable son infaltables, pero cada día ganan mayor número de menciones interlocutores como ‘la Cabal’, ‘la Paloma’ del ilustre apellido de un mal poeta, y otras tantas.



En ellas (en las redes) se encuentran espacios para el desahogo, tan necesarios en épocas difíciles. Y ahora, en los complejos y oscuros momentos de conteo y reconteo de votos, como en un partido de fútbol, se va de ofensiva a defensiva. Las dudas a su alrededor son plenamente justificables. Hay casos inverosímiles, en los que no salían votos por el Pacto Histórico. Lo que a todas luces era muy poco probable, como lo denunciaron un buen número de afectados, que vieron que su voto no aparecía.



Por último, las redes o mallas, urdimbres, tramas, tejidos, aparejos, almadrabas, jábegas, boliches, trampas, ardides, celadas, estratagemas, artimañas o engaños sociales son el espacio ideal para el desahogo en estos difíciles momentos de encierro. Se viene otro reconteo y quién sabe cuántos más vendrán.



Amanecerá y probablemente no veremos. Vivimos en una Colombia que desconoce la transparencia.



Hace unos días oí al ‘presidente’ decir: “Estamos frente a una pandemia global en todo el mundo”. Parece un chiste, pero lo dijo.



MAURICIO POMBO



(Lea todas las columnas de Mauricio Pombo en EL TIEMPO aquí).