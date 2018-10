El alcalde ‘render’

Después del divertido y mediocre alcalde exsindicalista, nos tocó quizás el caco cum laude de mayor envergadura en la historia de la ciudad; luego vino un gran orador y perfecto inepto a dirigir los destinos de la capital. Visto, o dicho, lo anterior, decidí apostarle desde esta columna a la candidatura de Enrique Peñalosa. Gran error, no salió con nada.

Es lo que llamaría yo un alcalde virtual, que pinta, literalmente –visualmente, mejor– promesas que no puede y, por lo tanto, no va a cumplir. Ya se lo preguntaba la revista Semana hace un año: ‘Bogotá en 20 años, ¿realidad o ciudad de renders?’.



En estos días vi cómo va a quedar el ‘Bronx’, hace unos meses vi cómo habrá de quedar el río Bogotá, lleno de peces; también la Van der Hammen, llena de venados.



Todo, absolutamente todo lo que imagina este personaje (recién rescatado de un bosque real) son ilusiones. Bonitas, sí, pero improbables, si no imposibles. Por qué no, señor alcalde, se dedica a hacer lo que puede hacer en lugar de seguir imaginando el Central Park, arcos del triunfo y Campos Elíseos en la capital.



Me recuerda a Gabriel Antonio Goyeneche Corredor, a quien también conocí personalmente, como a usted, señor alcalde. Entiendo que usted está detrás de la propuesta de prorrogar por dos años las candidaturas de alcaldes y gobernadores. De él y su promotor, Vargas Lleras, se puede esperar cualquier cosa. Es un Goyeneche de la era moderna proponiendo imposibilidades, y debo agregar una cita que no sé de dónde saqué: “Más de tres décadas después de su muerte, ya va siendo hora de que el país entero rinda un digno homenaje al más apolítico de sus políticos. Al honorable candidato vitalicio: doctor Gabriel Antonio Goyeneche Corredor”.



El render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia REALISTA desde cualquier perspectiva del modelo.



Este modelo 3D se somete a diversos procesos, que... crean una serie de efectos ópticos que se asemejan a una situación específica en el mundo real, dando como resultado una imagen fotorrealista, es decir, que aparenta ser una fotografía (la meta más común de los artistas 3D).



Nota: en el conjunto donde vivo nos quieren subir la administración, pues la junta nos envió un render de cómo se vería el edificio de haber sido diseñado por Gaudí. Y, claro está, hay que talar árboles para que el alcalde no se pierda.



