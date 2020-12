‘Colombia, tierra querida’

Es falso que el Gobierno no tenga un programa, y este ya es un chiste en redes: Duque se dedicó a los programas de televisión a través de los cuales agradece al covid-19, la enfermedad salvadora de su ineptitud, mientras otras enfermedades aun más graves no son pronunciadas por su boca. Me refiero a las aterradoras masacres de líderes sociales. Repito a continuación algo que ya escribí en las redes sociales. Y recuerdo a Porfirio Barba Jacob, quien, al irse del país, gritó desde el barco: ¡Adiós, Colombia de mierda!

Estoy por decir algo aterradoramente cierto: Uribe no es el problema, es apenas el síntoma más visible de lo que significa la colombianidad, que desde la guerra de los Mil Días hasta las miles de guerras de cada día de nuestros días ha asolado a Colombia. País violento acostumbrado a la violencia, que convive con ella –e incluso la aplaude– mientras no le toque a su puerta. Un país –muy al estilo mafioso– en el que lo único que importa es la familia cercana. El resto de los compatriotas que se vayan al carajo.



Claro que Uribe es el mejor y mayor representante de la codicia, el interés propio y todos esos caminos que conducen a la violencia, la inequidad, la desidia y la deforestación y lo que va quedando de biodiversidad. Y no es un mal menor, pero es un mal del cual buena parte de los colombianos son partícipes, mejor aún: cómplices.



Una corrupción rampante de la que no se salvan la empresa privada, el Ejército, la Policía, el poder Legislativo y el Judicial. La culpa no es de Uribe, es de todos nosotros, pero él es un gran responsable, mediador e instigador.



Discúlpenme la rabia de esta nota, pero, más que indignado, estoy profundamente cabreado con el asesinato del defensor de Caño Cristales y el líder indígena de Bahía Solano.



No creo que Duque sea bobo, aunque lo aparenta muy bien, es sencillamente un majadero que estuvo en el BID por recomendación de alguien y cuyo segundo cargo es el que ahora tiene por recomendación de ÉL.



La ‘vida’ sigue adelante, cada vez más cercana a la muerte, en este país ‘más feliz del mundo’, con el segundo himno más bello del mundo, que nadie entiende, valga decirlo. Y el más biodiverso, que mira sin aterrarse cómo lo estamos destruyendo. “Colombia, tierra querida”, dice la canción, y creo que hay que poner en negrillas o subrayar la palabra ‘tierra’.



Mauricio Pombo