Humor versus poder

No volvimos a burlarnos de Maduro, pues, para risas, lo que producimos por estos lares es más que suficiente, con lo cual vamos muy en la línea del ‘consuma colombiano’.

En estos maradónicos tiempos, D10S se ha ganado toda suerte de elogios e insultos, pero no es motivo de burlas. Sin embargo, en tiempos difíciles ellas son necesarias para el desahogo.



El Centro Democrático ha brindado, sin intención alguna, una buena cantidad de memes humorísticos que pueblan las redes sociales. Los más exitosos provienen de la senadora Cabal, el bachiller Macías, la senadora Valencia y el mismísimo Duque, quien, como ser poco empático, se va a repartir dulces en el Chocó, alzar los brazos en gesto victorioso frente a un pueblo enardecido en su contra o comparar la escapada de Guaidó con la caída del muro de Berlín, la P de Polombia. Y uno más, entre muchos otros: él y su ‘Vice’ encomendando las tragedias a diferentes vírgenes. Resultado: la burla (no inmerecida).



En cuanto a la señora Cabal, es tal la cantidad de deslices que no caben en este espacio. Y la senadora Valencia, pidiendo dividir el departamento del Cauca entre blancos e indígenas, no puede ser menos indignante como risible.



Duque acabó con Maduro. No me cabe la menor duda. La ridiculización del venezolano pasó a un segundo plano, pues nuestro ‘presidente’ sale victorioso en cuanto a burlas y memes en su contra. Algo que parecía imposible, pero Duque se autoayuda; ya que, si cerrara la boca, le iría menos peor. Lo de su imagen es incluso más lamentable, pues ni retocada es mejorable. Algo similar le está pasando a su patrón: no puede ocultar su cara de loco ni enderezar verbalmente sus mentiras. El norte de Suramérica tiene dos animadores en contienda. Como lo podemos verificar, Duque va ganando, lo que considero injusto, pues ambos son muy parecidos. Yo daría empate y pasaría a tiros desde el punto penal. Y les garantizo que lo penal llegará algún día, quizás lejano, cuando las redes de Diosdado y Maduro, así como las de Duque y Uribe, se vean vencidas por los tiros de la JPI.



Ahora bien, así como se necesita del humor burlesco para sobreaguar, la molestia, la indignación e incluso la rabia son otro mecanismo para tratar de salir del barro en momentos en que a la pandemia se suma la inoperancia de los tres poderes.



Mauricio Pombo