Patria marcesible

Pocos colombianos saben qué significa inmarcesible, palabra que cantan con gozo mortal, pues la mayoría tampoco ha conocido el júbilo y solo los surcos de dolores que nunca germinaron. ¡Y ya! Nuestro himno se marchitó.

La horrible noche perduró, amaneció sin auroras sublimes y la luz fue vencida ante la corrupción. Esta parte del mundo, que entre cadenas gime, no comprende palabra alguna y cargarán hasta la muerte con la cruz.



La letra del himno nacional de Colombia es, como bien lo decía Alfredo Iriarte, un multimueble, una estantería en la que daría igual dónde se ponga cualquier verso.



Pero sigamos:



“¡Dependencia!” grita el mundo americano; y los supuestos héroes bañan en sangre la tierra de Colón. Y sigue, literalmente: “Pero este gran principio: “El rey no es soberano”, Resuena, y los que sufren Bendicen su pasión”.



Ni hablar de la estrofa VII, en la que una mujer se arranca sus cabellos en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés o, por qué no, de un eucalipto sabanero. Y hay gente que se atreve a decir que es el segundo himno más bello del mundo. ¿Será por la música del italiano? No lo creo.



También cambiaría la bandera y el escudo nacional. En este último reemplazaría el cóndor por cualquier ave de mal agüero y en su pico pondría una motosierra; el gorro frigio por un sombrero aguadeño (preferiblemente uribeño); al istmo de Panamá, por una línea de coca y las carabelas, por un par de submarinos. A la granada de oro por una mina quiebrapatas, y a las cornucopias las pondría a verter mercurio en lugar de oro y aceite de palma en vez de frutas. Y, en lugar de Libertad y Orden, debería decir Orden sin Libertad.



En cuanto a la bandera, en el amarillo (oro) pondría el escudo de Canadá; en el azul, el de Estados Unidos, y al rojo le doblaría su tamaño.



Pasa un año lleno de descubrimientos aterradores y vergonzosos, como las fosas comunes, la corrupción en la policía, y termino reproduciendo un trino de Félix de Bedout: “Una pareja de ambientalistas en luna de miel, una promotora cultural saliendo de clase con niños, una mamá y un abuelo, múltiples homicidios, decapitaciones, cadáveres con letreros, nuevas amenazas. Todo en menos de un mes, en varias regiones del país. Violencia desbordada”.



P. D. Excelente nombramiento en el Ministerio de Ciencia.

Les deseo un mejor año.