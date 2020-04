Colcha de retazos

En estos días no es fácil escribir. He decidido, sin embargo, compartir algunas de mis ocurrencias y otras de amigos a quienes leo o me escriben.

Estamos viviendo tiempos difíciles, dicen algunos. Y es cierto. No obstante, la gran mayoría de los habitantes del planeta los llevan viviendo hace siglos. Y como bien lo afirma mi amiga Lola Salcedo: dicho está. Apenas estamos probando lo que viven los africanos, los palestinos, los indígenas, los afrodescendientes...



Y ahora cito a otro amigo, Felipe Paz, quien dice: “Pienso que vivir lo que está pasando en esta época extraña es un doloroso privilegio. Nunca en la historia reciente de la humanidad nos habíamos visto enfrentados a algo que cuestiona tan implacablemente las bases del orden social, económico, espiritual y político al que estábamos habituados. Quizá los indígenas americanos sintieron algo similar cuando los europeos, que para ellos eran seres desconocidos y brutales, les impusieron por la fuerza de las armas una nueva visión del mundo; o cuando la alianza de hunos, vándalos, alanos, germanos, celtas, visigodos y todo ese combo arrasaron con el imperio romano”.



Así como existe el día sin carro y los domingos de ciclovía, sería bueno decretar en el futuro –y sin coronavirus– dos semanas por semestre de cuarentena. Los beneficios para la naturaleza son innegables. Y vuelvo y cito a Lola, que en respuesta a mi comentario agrega: los hermanos mayores arhuacos por eso exigen el cierre del Tayrona un mes, cada año.



Tal vez el coronavirus no nos mate, pero definitivamente nos va a enloquecer y parece que el papel higiénico es el nuevo bitcóin.



Fértil en mentiras, fértil en trampas, fértil en corruptelas. ¿Sabían ustedes que ubérrimo significa muy fértil? Yo no lo sabía. Lo novedoso es que ahora el ubérrimo está fértil en silencios.



Y va una de amor: en la juventud de mi vejez, puedo afirmar que desembellecimos juntos sin darnos cuenta, gracias a que nuestras arrugas se hicieron amigas, pues se conocieron cuando apenas aparecían. Nuestros tímpanos se han venido apagando al mismo tiempo y la presbicia colabora en nuestra forma de seguir amando aquellos cuerpos como si fueran de ayer.



El sexo, en lugar de envejecer, se renueva e innova con envidiable juventud. Así es, salgo de mi casa cansado y viejo, y a poco de llegar a la suya me enderezo y mis músculos se remozan.



Mauricio Pombo