Me falta conocer a la primera persona que esté plena con la cultura que la rodea, la política de donde vive, la historia que le tocó, que salvo en los textos de ficción y de los totalitarismos, que inventan y ordenan, no existe, porque es en la convergencia de la inconformidad y el libre albedrío en donde nacen artes, ciencias, rebeldías y hasta la armonía que tristemente en el territorio indómito en que vivimos no logra instalarse. ¿Cómo lograr que en una sociedad, campeona en Panamericanos y desigualdad, el diálogo sustituya la bala, y haya condiciones de convivencia, desarrollo y equidad?



(También le puede interesar: Carta a Gustavo Petro)

Diría que con una amplia visión de país, combinando el esfuerzo privado con el público, pero cuando leo dogmas de fe, como en palabras de Cecilia López, me pregunto si a estas precede una estrategia de diversificación de exportaciones, si ya está previsto y financiado el costo que demanda la agricultura de alta productividad y recuerdo la altillanura, esa enorme oportunidad, que sin concertación y coherencia será solo una declaración de intenciones.



El dólar desbocado y el país endeudado a tope hacen evidente la necesidad de equilibrar la balanza de pagos, exportar valores agregados que traigan más divisas, que se logra concertando con gremios, actores del comercio internacional y aliados, una política viable, invitando a otros a que remen, con visión, no visiones ni espejismos.

Cuando he tenido el honor de ser invitado a dar clases o charlas de tecnología, invariablemente llega la pregunta sobre lo que es el espectro electromagnético, que respondo primero desde la Constitución, art. 75: “...un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado” y luego traduzco a lenguaje coloquial: el espectro es como el pentagrama, donde celulares, satélites, radio y TV “bailan” en clave de do o de re, y es de todos, como la música.

¿Cómo lograr que en una sociedad, campeona en Panamericanos y desigualdad, el diálogo sustituya la bala, y haya condiciones de convivencia, desarrollo y equidad? FACEBOOK

TWITTER

El Mintic administra ese pentagrama, y conviene que entienda pronto cómo está parcelado y busque el difícil balance entre bien común y desarrollo, la ecuación contractual Estado y operadores, porque sobre ese pentagrama van los rieles que dan o no soporte a la nueva economía. Cada día que pasa, otros países ejecutan políticas sectoriales sólidas y atractivas a la innovación, demorarse o errar es rezagar sin reversa. Ahora que Google y Musk harán más real la aldea global de McLuhan con nubes satelitales, se está pensando cómo usar ese potencial que permitiría a Colombia estar en el espacio sin costos ni riesgos.



Israel, que se ha reinventado varias veces, hace poco más de dos décadas se definió como clúster de innovación, desarrollo y así ha generado billones en exportaciones de hardware y software, alto impacto en educación y, quizás lo más importante, ciclos virtuosos abiertos a la sociedad entera. Le apostaron todo a una visión de futuro que no demandaba otro territorio que el virtual y masiva inversión en apropiación y generación de conocimiento, retención de capital humano y transferencia del know-how. Buen ejemplo de visión y logros.



Con visión similar, Colombia debe cerrar la brecha digital con banda ancha real, barata, para teleeducación, telemedicina, trabajo remoto, y mucho podría tomarse del plan de Mr. Biden a ese efecto. Se deben facilitar el registro y la protección de la propiedad intelectual y, por qué no, pensar en crear al menos un clúster en alguna de las regiones apartadas, bajo condiciones tributarias de excepción, conectividad, incentivos y generar así un polo de desarrollo donde hoy la única opción de supervivencia es la ilegalidad y hacerlo como Israel, en medio de un desierto de enemistades atávicas.



Esa visión incluye altruismo y filantropía, como el del CTIC de Sarmiento, la fundación de Arturo Calle, las de Bavaria y tantos esfuerzos privados que reflejan compromiso, responsabilidad social empresarial y construyen país.

MAURICIO LLOREDA

(Lea todas las columnas de Mauricio Lloreda en EL TIEMPO, aquí)